Le Iene: Adinolfi contro Filippo Roma, intervista esclusiva all'angelo della morte di Forlì

Le Iene tornano su Italia1 con scontri tra Adinolfi e Roma, intervista esclusiva all'angelo della morte di Forlì e intervento di Gravina sui Mondiali 2026.

Nuovo appuntamento in prima serata con Le Iene su Italia1. La puntata si preannuncia ricca di tensione e approfondimenti unici, a partire dal faccia a faccia tra Mario Adinolfi e l'inviato Filippo Roma. Le immagini dell'aggressione, in cui Adinolfi afferra Roma per i capelli durante un acceso confronto, sono ormai virali. Adinolfi accusa la trasmissione di raccontare falsità, di utilizzare figuranti e di avere tra i suoi inviati un pregiudicato. Nel servizio dedicato, la trasmissione replica con documenti e testimonianze inedite che promettono di fare chiarezza su quanto accaduto.

In esclusiva, Le Iene propongono l'intervista a Luca Spada, conosciuto come l'angelo della morte di Forlì, il soccorritore della Croce Rossa ventisettenne arrestato con gravi accuse. Fino a poche settimane fa risultava solo indagato per la morte sospetta di otto anziani trapassati a breve distanza dai suoi turni di servizio in ambulanza. Questi decessi, registrati nel corso del 2025, avevano insospettito colleghi e operatori sanitari, portando a segnalazioni decisive per l'apertura di un'indagine. Il servizio offre anche la testimonianza, raccolta dall'inviata Roberta Rei, della collega che per prima ha denunciato le anomalie.

La puntata dedica poi spazio all'esclusiva intervista a Gabriele Gravina, ex presidente della FIGC, alla sua prima apparizione televisiva dopo l'amara eliminazione dell'Italia dalle qualificazioni per i Mondiali 2026. Gli Azzurri, fuori ai rigori contro la Bosnia, restano esclusi dalla Coppa del Mondo per la terza volta consecutiva. Gravina viene incalzato dall'inviato Luca Sgarbi su tutte le criticità che attraversano il calcio italiano, in particolare sulla preoccupante mancanza di talenti, tema già affrontato l'anno precedente con un'inchiesta sulle storture del sistema calcio: chi paga va avanti, anche senza merito.

Spazio anche alla sicurezza informatica con Veronica Ruggeri, che ha intervistato Zorg, presunto leader degli Alpha Team, collettivo hacker in grado di mettere a rischio sistemi fondamentali. Un racconto raro dal cuore oscuro del web che mostra la vulnerabilità crescente dei nostri dati.

Nel corso della serata, imperdibile anche la doppia intervista a Rocco Casalino, ex portavoce del governo Conte, e al compagno Alejandro Martinez, oltre alla presenza in studio dei cantanti LDA e Aka 7even. La regia è firmata da Antonio Monti, programma ideato da Davide Parenti. Tutto disponibile anche in streaming per chi segue dall'estero.