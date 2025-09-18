“Le sorelle Grimm”: l’avventura animata approda su Apple TV+

Apple TV+ ha rilasciato il trailer di “Le sorelle Grimm”, una nuova serie animata che debutterà il 3 ottobre. Basata sulla serie di libri bestseller del New York Times di Michael Buckley, la serie unisce elementi di fantasia e avventura, raccontando le vicende di due sorelle detective, discendenti dei celebri Fratelli Grimm.

Nel cuore di una città popolata da personaggi fiabeschi, Sabrina e Daphne, doppiate rispettivamente da Ariel Winter e Leah Newman, si trovano a indagare sulla scomparsa dei loro genitori. In questo viaggio, affronteranno sia eroi che malvagi, imparando preziose lezioni che trascendono le età.

La serie si distingue per un cast vocale eccezionale. Oltre a Winter e Newman, figurano Laraine Newman come Relda, Abubakar Salim nel ruolo di Charming, Billy Harris come Puck e Harry Trevaldwyn nei panni di Mirror.

Dietro le quinte, la serie si avvale del talento di Amy Higgins, candidata agli Emmy, che ricopre il ruolo di showrunner, e di Erica Rothschild. L’animazione è curata dallo studio premiato Titmouse, garanzia di qualità visiva e creativa.

Con un totale di sei episodi, “Le sorelle Grimm” promette di essere un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere. I produttori esecutivi includono, tra gli altri, Elliot Blake ed Esther Mulligan, grandi nomi del panorama televisivo.

Apple TV+ continua a espandere la sua offerta di contenuti per famiglie e bambini con titoli sempre nuovi e accattivanti. “Le sorelle Grimm” si aggiunge a una vasta selezione di serie e speciali, arricchendo ulteriormente l’offerta del popolare servizio di streaming.