Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

“Le sorelle Grimm”: l’avventura animata approda su Apple TV+

Published

Apple TV+ ha rilasciato il trailer di “Le sorelle Grimm”, una nuova serie animata che debutterà il 3 ottobre. Basata sulla serie di libri bestseller del New York Times di Michael Buckley, la serie unisce elementi di fantasia e avventura, raccontando le vicende di due sorelle detective, discendenti dei celebri Fratelli Grimm.

Nel cuore di una città popolata da personaggi fiabeschi, Sabrina e Daphne, doppiate rispettivamente da Ariel Winter e Leah Newman, si trovano a indagare sulla scomparsa dei loro genitori. In questo viaggio, affronteranno sia eroi che malvagi, imparando preziose lezioni che trascendono le età.

La serie si distingue per un cast vocale eccezionale. Oltre a Winter e Newman, figurano Laraine Newman come Relda, Abubakar Salim nel ruolo di Charming, Billy Harris come Puck e Harry Trevaldwyn nei panni di Mirror.

Dietro le quinte, la serie si avvale del talento di Amy Higgins, candidata agli Emmy, che ricopre il ruolo di showrunner, e di Erica Rothschild. L’animazione è curata dallo studio premiato Titmouse, garanzia di qualità visiva e creativa.

Con un totale di sei episodi, “Le sorelle Grimm” promette di essere un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere. I produttori esecutivi includono, tra gli altri, Elliot Blake ed Esther Mulligan, grandi nomi del panorama televisivo.

Apple TV+ continua a espandere la sua offerta di contenuti per famiglie e bambini con titoli sempre nuovi e accattivanti. “Le sorelle Grimm” si aggiunge a una vasta selezione di serie e speciali, arricchendo ulteriormente l’offerta del popolare servizio di streaming.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Focus

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Spettacolo

Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Società

Ritorna “Quarto Grado”: nuova stagione con focus su casi misteriosi

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: domani si chiude con POST MALONE

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Spettacolo

IRON MAIDEN: Il 17 giugno 2026 a Milano la tappa italiana del RUN FOR YOUR LIVES TOUR

Giochi

Turtle Beach lancia nuove periferiche gaming: la tastiera Vulcan II TKL e il mouse Burst II Pro

Spettacolo

“Le sorelle Grimm”: l’avventura animata approda su Apple TV+

Motori

Renault inaugura “Le Défilé Renault The Carwalk” sugli Champs-Élysées

Giochi

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 si espande con nuovi clan e storie avvincenti

Spettacolo

Scopri il Festival dello Spettacolo: l’evento più atteso dell’autunno a Milano

Motori

Italjet: presentato il nuovo Dragster 700 Twin

Motori

BMW iX3: al via la produzione del primo modello della Neue Klasse nello stabilimento di Debrecen

Società

Settimana Europea della Mobilità: ad Assisi ACI e Serafico piantano il cipresso di San Francesco

Motori

KGM lancia in Italia il nuovo SUV ibrido Torres HEV e il pick-up elettrico Torres EVT

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Sport

Alpine Paris Major 2025: padel, passione e motori conquistano Parigi

Giochi

Turtle Beach Rivoluziona il Gioco con Nuovi Controller Esclusivi per Xbox e Nintendo Switch

Spettacolo

Il volo annuncia il Tour Live nei Palasport 2026: cinque imperdibili date in Italia

Motori

DENZA Z9GT protagonista della Swan Tuscany Challenge

Spettacolo

Luchè annuncia uno show straordinario alla Reggia di Caserta e nuove date del tour

Motori

La sinergia elettrica tra Renault, Nissan e Mitsubishi: un nuovo capitolo a Douai

Tecnologia

ASUS ProArt Display PA32QCV: il nuovo monitor 6K professionale per creativi arriva in Italia
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

IRON MAIDEN: Il 17 giugno 2026 a Milano la tappa italiana del RUN FOR YOUR LIVES TOUR

Gli Iron Maiden si preparano a scrivere una nuova pagina nella storia della musica metal in Italia. Il 17 giugno 2026, la leggendaria band...

9 ore ago

Spettacolo

Scopri il Festival dello Spettacolo: l’evento più atteso dell’autunno a Milano

Cresce l’attesa per Il Festival dello Spettacolo, l’evento che promette di essere un punto di riferimento nel panorama dell’intrattenimento italiano ed europeo. L’appuntamento si...

15 ore ago

Spettacolo

Il volo annuncia il Tour Live nei Palasport 2026: cinque imperdibili date in Italia

Il celebre trio italiano, Il Volo, ha recentemente annunciato il loro atteso ritorno sui palchi italiani con il tour LIVE NEI PALASPORT 2026, rivelato...

1 giorno ago

Spettacolo

Luchè annuncia uno show straordinario alla Reggia di Caserta e nuove date del tour

Luchè continua a fare parlare di sé con un annuncio spettacolare. Dopo un’estate trionfale e un recente sold out all’Unipol Forum di Milano, il...

2 giorni ago