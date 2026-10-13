LG Human Beat: tecnologia e AI guidano la trasformazione degli spazi con valore umano

La tecnologia è davvero fonte di progresso solo quando riesce a valorizzare la creatività umana e a generare opportunità concrete di crescita e sviluppo. È questa la filosofia al centro di LG Human Beat, il nuovo concept lanciato da LG Electronics che si pone l'obiettivo di mettere le persone al cuore dell'innovazione.



Nato da una serata di confronto a Milano tra LG, aziende, istituzioni e professionisti, Human Beat ha riunito rappresentanti di realtà come Assolombarda, Rinascente, Gruppo Zucchetti, Colliers, IULM AI Lab, ITS Puglia e Lazio, Deal & Co Legal, in un dialogo aperto sulle sfide e le opportunità dell'intelligenza artificiale nei diversi settori.



Secondo i dati internazionali, il 71% dei consumatori si aspetta interazioni personalizzate e il 76% si dichiara frustrato quando questa aspettativa viene disattesa. Per rispondere a queste esigenze, il mercato del digital signage ha già superato i 31 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede possa toccare oltre i 58 miliardi entro il 2033.



L'intelligenza artificiale assume quindi un ruolo cruciale nell'efficientamento dei processi e nella creazione di esperienze rilevanti. In Italia, nel 2025, il 16,4% delle aziende con almeno dieci addetti impiega già soluzioni AI, quasi il doppio rispetto all'anno precedente, a testimonianza di una trasformazione digitale sempre più rapida e diffusa.



LG si conferma come partner di riferimento guidando i clienti dall'ascolto delle esigenze fino alla realizzazione di progetti integrati basati su hardware, software, dati e collaborazioni strategiche. Tale visione emerge con forza nelle parole di Francesco Mammana, Sales Director di LG: La tecnologia ha valore quando contribuisce concretamente a migliorare la vita delle persone e a creare nuove opportunità di crescita per le aziende e per la società. Abbiamo scelto di chiamare questo evento Human Beat perché crediamo che il motore di ogni progresso sia, prima di tutto, la persona. Questo concept nasce dall'ascolto e dal confronto con i nostri clienti e partner: è proprio l'ascolto che ci permette di comprenderne le necessità e costruire insieme progetti capaci di generare valore. La tecnologia è il mezzo, l'esperienza è il fine: è dall'incontro tra innovazione, competenze e valore umano che nascono le soluzioni capaci di fare davvero la differenza.



Durante l'evento, portavoce del mondo istituzionale e manageriale hanno dibattuto su AI, nuove competenze e modelli organizzativi capaci di affrontare la rivoluzione digitale senza perdere di vista il fattore umano. Dal retail all'hospitality, dalla formazione alla consulenza legale, le testimonianze emerse concordano: lo sviluppo tecnologico deve andare di pari passo con l'investimento nelle persone e nelle loro competenze.



LG Human Beat rappresenta così la sintesi di una visione in cui tecnologia, esperienza e valore umano si intrecciano per realizzare una trasformazione che mette davvero le persone al centro.