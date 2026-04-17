Ligabue: torna in libreria 'Fuori e dentro il borgo' in edizione ampliata

Torna in libreria Fuori e dentro il borgo di Luciano Ligabue, in una nuova edizione rivista e ampliata con contenuti inediti e la sceneggiatura di Radiofreccia.

A trent'anni dalla prima pubblicazione, torna in libreria il libro d'esordio di Luciano Ligabue, Fuori e dentro il borgo, in una nuova edizione rivista e ampliata disponibile dal 5 maggio per Mondadori.

Da tempo esaurito, il volume è nuovamente disponibile per il pubblico, offrendo l'opportunità di riscoprire una delle opere più iconiche dell'universo narrativo di Ligabue. Il ritorno di questo titolo rappresenta un momento speciale per lettori e appassionati, confermando il valore di un libro diventato nel tempo un riferimento generazionale.

Nel libro, il cantautore conduce il lettore attraverso 50 storie dedicate ai fatti, ai personaggi e alle atmosfere della Correggio della sua giovinezza. Ligabue restituisce con forza narrativa un mondo fatto di memoria, radici, provincia, musica e relazioni umane. Tra i temi centrali emergono la libertà, l'adolescenza, i legami familiari, il disagio e il desiderio di appartenenza, elementi ricorrenti anche nella sua produzione musicale.

Questa nuova edizione, volume prezioso e da collezione, si arricchisce inoltre di una riflessione sul valore della scrittura e della creatività, osservate nella loro dimensione più libera. Oltre al testo originale, sarà disponibile anche la sceneggiatura integrale di Radiofreccia, il film tratto dal libro e diretto dallo stesso Ligabue, oltre a contributi inediti che impreziosiranno l'opera.

Con Fuori e dentro il borgo, il racconto di una stagione generazionale e di un immaginario profondamente radicato nelle origini dell'artista trova nuova linfa, consolidando il profondo legame tra Ligabue e il suo pubblico.

La prima presentazione ufficiale del volume è prevista per lunedì 18 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino, alle ore 18:30 presso l'Auditorium, in un dialogo con Andrea Delogu. Un appuntamento atteso che celebra il ritorno di uno dei libri più amati di Luciano Ligabue. Successivamente, il prossimo incontro si terrà il 12 luglio a Correggio, località simbolica per la storia personale dell'autore.

Il volume sarà disponibile in tutte le librerie dal 5 maggio e i preordini sono già aperti a partire dal 17 aprile.