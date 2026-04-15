Litfiba, dopo 40 anni esce la canzone segreta 17 Re: reunion storica e mega tour nel 2026

Un evento destinato a entrare nella storia del rock italiano: dopo quarant'anni di attesa, i Litfiba pubblicano finalmente la canzone 17 Re, rimasta fino a oggi inedita nonostante abbia dato il titolo al leggendario album del 1986. Il brano uscirà in digitale venerdì 17 aprile, seguito dal vinile numerato in edizione limitata dal 24 aprile, e si lega alle celebrazioni dei quarant'anni dell'opera che ha rivoluzionato la scena musicale italiana.

L'emozione per i fan è doppia: il 27 giugno parte anche "Quarant'anni di 17 Re" - Tour 2026, con la reunion della formazione originale (Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo) a dodici anni dall'ultimo live insieme, affiancati da Luca "Mitraglia" Martelli alla batteria. Sono già oltre 70.000 i biglietti venduti per le 20 date previste in tutta Italia, tra festival e location iconiche dall'Umbria alla Sicilia, con una speciale anteprima il Primo Maggio sul palco del Concerto romano in Piazza San Giovanni.

17 Re, il brano "fantasma", rappresenta un vero e proprio mistero musicale: escluso nel 1986 perché "non in linea" con il resto dell'album, torna oggi più attuale che mai. Piero Pelù racconta: L'attualità di 17 Re è impressionante. Fu scartata dalla track list dell'album omonimo 40 anni fa e oggi esce a gamba tesa e attualizzata per raccontare la spietatezza dei King Kong globali nelle stanze dei bottoni, meritevoli solo di uno shah-mat, lo scacco matto di persiana cultura. I Litfiba aggiungono: 17 Re è un urlo rock-wave contro chi vuole cancellare il peso degli errori tragici del nostro passato, per un riscatto sofferto del valore assoluto della Pace.

Il testo, visionario e potente, scorre come un manifesto: Diciasette re… chiusi in un quadro/Dove la luce…genera i mostri/Diciasette re…vecchio teatro/…/Shah-mat/…Un uomo è perso senza la sua storia/e io non voglio dimenticare…

Il tour "Quarant'anni di 17 Re" offre un'occasione irripetibile: per la prima volta saranno eseguite on stage tutte le tracce dell'album, insieme ai classici che hanno segnato quarant'anni di carriera. Bologna, Milano, Roma, Firenze, Napoli, Palermo e molte altre città accoglieranno il sound unico che ha reso i Litfiba emblema assoluto di post punk, new wave e rock europeo.

L'album "17 Re", pubblicato come doppio nel 1986, è considerato da critica e pubblico il cuore artistico degli anni Ottanta, secondo capitolo della celebre Trilogia delle vittime del potere assieme a Desaparecido e Litfiba 3. Gli stessi Litfiba sottolineano la sua modernità bruciante: le tematiche trattate, dal rapporto con la memoria a un drammatico invito a non piegarsi ai nuovi re globali, sono oggi più attuali che mai.

Quarant'anni e non sentire il peso del tempo: questa la forza della musica dei Litfiba, capace di superare ogni confine generazionale e raccontare con energia, poesia e visione un pezzo fondamentale di cultura italiana.