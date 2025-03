LS2 Spectrum: il nuovo interfono con intelligenza artificiale

Il mondo della comunicazione su due ruote si arricchisce di una nuova innovazione: LS2 Spectrum, il sistema interfono sviluppato grazie alla collaborazione tra Midland e LS2. Questo dispositivo si distingue per le sue prestazioni avanzate e per un’esperienza audio senza precedenti, offrendo connessione fino a quattro utenti contemporaneamente con una portata massima di 1000 metri.

Uno dei punti di forza di LS2 Spectrum è la sua tecnologia di cancellazione del rumore basata su intelligenza artificiale, una caratteristica unica sul mercato. Grazie a un sofisticato algoritmo, il dispositivo è in grado di riconoscere e ridurre in maniera significativa i rumori di fondo, come il vento o il motore della moto, assicurando comunicazioni sempre chiare e fluide.

LS2 Spectrum è stato progettato per essere versatile e compatibile con la maggior parte dei caschi LS2. Il suo design innovativo segue il concetto SSF (Slim, Strong & Flexible), con un tastierino di controllo esterno flessibile e resistente, ottenuto grazie alla tecnologia di co-iniezione tra elettronica e plastica. Il materiale utilizzato, TPU, è lo stesso impiegato nel mondo racing per gli scarponi da sci professionali, garantendo massima adattabilità e robustezza.

A livello strutturale, LS2 Spectrum è dotato di un PCB flessibile a tre elementi con antenna integrata, progettato per adattarsi perfettamente alla curvatura del casco senza comprometterne la resistenza. Inoltre, il dispositivo è certificato IP67, risultando completamente waterproof e resistente alle intemperie.

Per quanto riguarda l’autonomia, LS2 Spectrum permette oltre 20 ore di conversazione attiva, assicurando prestazioni di alto livello anche nei viaggi più lunghi.

LS2 Spectrum non è solo comunicazione, ma anche un’esperienza audio di altissimo livello. Grazie alla funzione Share Music, è possibile condividere la propria playlist con i compagni di viaggio, mentre gli auricolari ad alta definizione da 40 mm prodotti da RCF offrono una qualità sonora eccezionale. RCF, leader nel settore dei sistemi audio professionali, è noto per fornire apparecchiature utilizzate in eventi di alto profilo, come i concerti di Lady Gaga, Andrea Bocelli e AC/DC.

Con LS2 Spectrum, LS2 e Midland portano la comunicazione su due ruote a un livello superiore. Grazie a tecnologie avanzate, un design ergonomico e una qualità audio senza compromessi, questo interfono si candida a diventare un punto di riferimento per motociclisti e appassionati di viaggi in moto. Un accessorio indispensabile per chi cerca connessione, sicurezza e intrattenimento in un unico dispositivo.