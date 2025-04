LUCIANO LIGABUE: da oggi “I RAGAZZI SONO IN GIRO”

Una notizia che farà sicuramente esultare i fan di Luciano Ligabue: da oggi, venerdì 11 aprile, la celebre canzone “I RAGAZZI SONO IN GIRO” è tornata a risuonare nelle radio italiane in una inedita versione “I RAGAZZI SONO IN GIRO (NEW MIX RADIO EDIT)” (Warner Music Italia). Questa speciale riedizione anticipa le celebrazioni per il trentesimo anniversario di “BUON COMPLEANNO ELVIS”, l’iconico album pubblicato originariamente nel 1995.

Le prime uscite fisiche di “Buon Compleanno Elvis 1995-2025” sono previste per il 18 aprile. Si tratta di una vera e propria opera omnia che racchiude diversi progetti speciali pensati per celebrare questo importante anniversario. Tra questi troviamo Naked + Tales, l’album spogliato e rivisitato in chiave intima con l’aggiunta di un racconto audio traccia per traccia, New Mix, con nuovi mixaggi ed editing curati da Tommaso Colliva, Demos & Rarities, una raccolta di inediti, demo e versioni alternative, e Nei teatri ’24, otto tracce di “Buon Compleanno Elvis” registrate durante l’ultimo tour teatrale di Ligabue. Immancabile anche la versione Remastered 2025 dell’album originale.

Per quanto riguarda i formati fisici in CD, saranno disponibili “Buon Compleanno Elvis 1995-2025 (Standard Edition 3CD)” (Disco 1: New mix | Disco 2: Demos & Rarities | Disco 3: Naked) e “Buon Compleanno Elvis 1995-2025 (Deluxe Box 6 CD)” (Disco 1 + Disco 2: Remastered 2025 + New mix | Disco 3 + Disco 4: Naked + Tales | Disco 5: Demos & Rarities | Disco 6: Nei teatri ‘24).

Gli appassionati del vinile potranno scegliere tra “Buon Compleanno Elvis (New Mix)” (doppio LP GOLD), “Buon Compleanno Elvis (New Mix)” (doppio LP RED Limited & Signed Edition – già SOLD OUT) e “Buon Compleanno Elvis (Naked)” (doppio LP).

Ma le sorprese non finiscono qui. Dal 25 aprile sarà disponibile la “Buon Compleanno Elvis 1995-2025 (Super Deluxe Box)”. Questo cofanetto imperdibile conterrà i sei dischi già presenti nel Deluxe Box, a cui si aggiungerà un settimo disco Live ‘95 (otto brani live dal tour del 1995), il doppio LP Gold di “Buon Compleanno Elvis (New Mix)”, il 7” di “Certe notti”, un booklet con foto inedite, un poster, un pass laminato, i biglietti e il tour book originale del 1995, tre plettri, due patch e gli iconici occhiali “Elvis”. Inoltre, nei prossimi mesi verrà annunciato e spedito a settembre un ottavo disco esclusivo.

Infine, è prevista l’uscita, in data ancora da definirsi, di “Buon Compleanno Elvis (Demos & Rarities)” anche in formato doppio LP.

Questo ricco progetto celebrativo è un’occasione imperdibile per i fan di Ligabue di riscoprire e celebrare uno degli album più importanti della storia della musica italiana, con nuove versioni, inediti e rarità che ne svelano nuove sfumature a trent’anni dalla sua pubblicazione. L’attesa per “Buon Compleanno Elvis 1995-2025” è già altissima!