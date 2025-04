Luciano Ligabue: disponibile in digitale il nuovo album “Buon Compleanno Elvis Naked + Tales” 

Luciano Ligabue ha lanciato il suo nuovo album in versione digitale intitolato “Buon Compleanno Elvis Naked + Tales”, una rivisitazione acustica e intima del suo celebre album del 1995. L’album è accompagnato da un racconto audio traccia per traccia, rendendo l’esperienza d’ascolto ancora più coinvolgente. Questa nuova versione è stata anticipata dai brani “Certe Notti”, “Un figlio di nome Elvis” e “Viva!”.

Inoltre, il 18 aprile saranno disponibili le prime versioni fisiche di “Buon Compleanno Elvis 1995-2025”, che includono diverse proposte speciali come New Mix, Demos & Rarities e Nei teatri ‘24. Questi progetti celebrano i 30 anni dell’album originale e offrono un’esperienza completa per i fan di Ligabue. Non manca la versione Remastered 2025 dell’album originale.

Ligabue ha ricevuto oggi il Leone d’Oro per Meriti Artistici presso il Palazzo Storico della Regione Veneto in occasione del Gran Premio Internazionale di Venezia. La motivazione del premio sottolinea il suo contributo alla musica italiana e la capacità di emozionare e ispirare milioni di persone nel corso della sua straordinaria carriera.

Prossimamente, cresce l’attesa per “La Notte Di Certe Notti”, due grandi eventi live prodotti da Friends&Partners e ZooAperto. Il 21 giugno Ligabue si esibirà alla RCF ARENA di REGGIO EMILIA per celebrare i 30 anni di “Certe notti”, mentre il 6 settembre si terrà un evento alla REGGIA DI CASERTA – Piazza Carlo di Borbone, che segnerà il primo grande concerto al sud della carriera del cantautore.

Luciano Ligabue è un’icona della musica italiana, capace di trasformare la quotidianità in poesia attraverso le sue canzoni e di dare voce ai sentimenti di generazioni di persone. Il suo stile inimitabile e la sua capacità di reinventarsi lo rendono un punto di riferimento nel panorama artistico contemporaneo. Il suo contributo alla cultura musicale italiana nel mondo è stato fondamentale, e il Leone d’Oro per Meriti Artistici è un meritato riconoscimento per la sua carriera luminosa.