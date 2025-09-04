LUCIANO LIGABUE: domani alla Reggia di Caserta inizia la grande festa de LA NOTTE DI CERTE NOTTI

La Reggia di Caserta si prepara ad accogliere un evento straordinario: “La Notte di Certe Notti”, la seconda tappa del concerto‐evento di Luciano Ligabue, in programma venerdì 5 e sabato 6 settembre 2025. Dopo l’indimenticabile debutto al Campovolo – RCF Arena di Reggio Emilia lo scorso 21 giugno, il rocker di Correggio porta per la prima volta il suo spettacolo al Sud Italia, in una cornice unica e suggestiva.

Il concerto è già sold out e promette di regalare due serate indimenticabili. Ligabue festeggia insieme ai fan i 30 anni dell’album “Buon Compleanno Elvis”, il disco del 1995 che ha segnato una tappa fondamentale della sua carriera. Brani come “Certe notti”, “Quella che non sei”, “Vivo morto o X” e molti altri hanno scritto pagine importanti della musica italiana, diventando colonna sonora di intere generazioni.

La magia di queste notti speciali sarà amplificata dalla straordinaria cornice della Reggia di Caserta, patrimonio UNESCO e uno dei luoghi più iconici del nostro Paese. La scelta di questo scenario non è casuale: il monumento settecentesco, con i suoi cortili e giardini, ospiterà per la prima volta anche il LIGAVILLAGE, un’area dedicata al mondo del Liga che riprende la tradizione inaugurata a Campovolo.

All’interno del LIGAVILLAGE i fan potranno vivere un’esperienza immersiva tra giochi, memorabilia, mostre fotografiche, merchandising esclusivo, cinema, musica live e tribute band. Non mancheranno spazi dedicati ai bambini e punti di ristoro, trasformando l’evento in una vera e propria festa collettiva.

Un’attenzione particolare sarà riservata anche al sociale e alla sostenibilità. Nella Reggia verrà infatti allestito uno spazio dedicato alle associazioni impegnate in temi ambientali, diritti umani, salute, parità di genere, diversità e inclusione, con contenuti sviluppati in partnership con Ontier, studio legale leader nella sostenibilità applicata al mondo dello spettacolo.

Con “La Notte di Certe Notti”, Luciano Ligabue non celebra soltanto un anniversario musicale, ma rinnova quel legame speciale con il suo pubblico che dura da oltre trent’anni. Due serate alla Reggia di Caserta che si preannunciano come un appuntamento storico ed emozionante, dove la musica, le emozioni e la condivisione saranno le vere protagoniste.