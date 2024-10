LUCIANO LIGABUE: il 21 giugno 2025 “LA NOTTE DI CERTE NOTTI”

Luciano Ligabue ha annunciato un grande evento per celebrare i 30 anni di uno dei suoi singoli più iconici, “Certe notti”. Il concerto speciale intitolato “La notte di Certe notti” si terrà il 21 giugno 2025 presso il CAMPOVOLO (RCF ARENA di REGGIO EMILIA), proprio vent’anni dopo il primo storico concerto del 2005.

“Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere, smettere mai”, ha dichiarato Ligabue, anticipando l’emozione di rivivere insieme al pubblico le canzoni che hanno segnato la sua carriera e la storia della musica italiana.

Il concerto sarà un’esperienza unica guidata dalla musica e dalle emozioni, in una notte senza tempo che porterà Ligabue per la quinta volta sul palco iconico di Campovolo. I biglietti per l’evento saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it a partire dal 4 ottobre, con una presale dedicata agli iscritti al Bar Mario dal 1 ottobre.

Una novità interessante per i fan è la ricezione, senza costi di spedizione, di un braccialetto abilitato RFID che fungerà da titolo di ingresso all’evento. Questo braccialetto sarà collegato a un’App che consentirà di accedere a una serie di servizi innovativi e interagire con l’evento in vari modi, inclusi aspetti di sostenibilità.

Prima del grande concerto, Ligabue terrà il tour nei teatri più belli d’Italia intitolato “LIGABUE IN TEATRO – DEDICATO A NOI”, con 31 concerti esclusivi che includono la partecipazione del figlio Lenny Ligabue alla batteria, per la prima volta in tour con il padre.

Inoltre, in occasione del concerto speciale a Campovolo, sarà attivato il “Memphis BOULEVARD” all’interno dell’area RCF Arena, che offrirà al pubblico una serie di attività tematiche e culinarie, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’impatto sociale.