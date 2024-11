LUCIANO LIGABUE: inizia ufficialmente il countdown per LA NOTTE DI CERTE NOTTI

Sono partite oggi, lunedì 18 novembre, le spedizioni degli esclusivi braccialetti, ovvero i titoli di ingresso, perLA NOTTE DI CERTE NOTTI, il grande evento che il 21 giugno 2025 vedrà LUCIANO LIGABUE tornare sul palco di CAMPOVOLO (RCF ARENA di REGGIO EMILIA), a 20 anni dal primo concerto a Campovolo, per celebrare insieme ai fan i 30 anni di “Certe notti” che nel 1995 ha segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera!

I braccialetti arriveranno direttamente a casa di tutti coloro che hanno acquistato il biglietto per il concerto senza alcun costo di spedizione, grazie al supporto e la collaborazione di TicketOne. La confezione esclusiva conterrà il braccialetto abilitato RFID che vale come titolo di ingresso e che garantisce la sicurezza e la facilità di accesso all’evento. Per attivarlo basterà inquadrare il QRcode contenuto nella confezione.

Il braccialetto dialogherà con la WebApp ideata per soddisfare le esigenze dei fan in termini di informazioni e interazione prima, durante e dopo l’evento. Sviluppata in collaborazione con Accenture Song, la piattaforma offrirà infatti tutte le informazioni necessarie per vivere al meglio l’esperienza, dalle indicazioni per raggiungere l’evento ai dettagli sulla LIGASTREET e le attrazioni pre-concerto.

Oltre ad essere il titolo d’ingresso, grazie alla tecnologia RFID sviluppata in partnership con HID, il braccialetto servirà anche per gestire le prenotazioni delle attività collaterali e per i pagamenti di food, beverage e merchandising esclusivo.

Al termine dell’evento sarà possibile chiedere il rimborso dei soldi caricati e non utilizzati.

La piattaforma, inoltre, introduce anche meccanismi di gamification che accompagnano i fan dal momento della registrazione fino al giorno dell’evento. Il primo gioco sarà il Liga Fan Game, un quiz a 10 domande che, in base alle risposte, associa a ogni utente una canzone di Ligabue. In futuro, nuove release permetteranno di accedere ad altre esperienze interattive non solo in piattaforma, ma anche orientate al social engagement. In questo modo, gli utenti potranno competere in una classifica generale e vincere fantastici premi a tema.