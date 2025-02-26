MasterChef incontra Stranger Things: il Demogorgone entra in cucina per la nuova campagna Sky & Netflix

Un incontro tanto sorprendente quanto inquietante: nella nuova campagna di comunicazione lanciata oggi, Sky e Netflix uniscono i loro mondi con un crossover inedito tra MasterChef Italia e Stranger Things. Nel promo, i tre celebri giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli si trovano alle prese con un ospite fuori dal comune: il temibile Demogorgone, la creatura simbolo dell’universo della celebre serie ambientata a Hawkins.

Lo spot, diretto da William9 e ideato dalla Sky Creative Agency, trasporta gli spettatori in un’atmosfera che mescola tensione e ironia. I tre chef entrano nella cucina di MasterChef pronti per dare il via alle riprese della nuova stagione, ma qualcosa va storto: le luci cominciano a tremare, l’orologio scandisce i secondi con un ritmo inquietante e la cucina si trasforma improvvisamente nel Sottosopra. Subito Locatelli intuisce che stanno accadendo delle “very Stranger Things”. Dal centro dello studio appare l’ombra del Demogorgone, pronto a trasformare i giudici nel suo piatto del giorno. Con la sua consueta ironia, Cannavacciuolo non può che sperare che la creatura sia “intollerante agli chef”.

La campagna celebra la potenza dei contenuti Sky e Netflix, uniti in un’unica offerta. L’iniziativa accompagna l’arrivo della nuova stagione di MasterChef Italia, in onda su Sky dall’11 dicembre, e del primo volume della quinta stagione di Stranger Things, disponibile su Netflix dal 27 novembre. Con il claim “Due mondi, un solo intrattenimento”, lo spot mette in scena un’unione originale tra due universi molto diversi ma accomunati da una forte identità visiva e narrativa.

La pianificazione della campagna è estesa su tutti i principali canali televisivi nazionali, ma anche su radio e piattaforme digitali e retail di Sky, a conferma di un progetto trasversale pensato per raggiungere un pubblico ampio.

I credits della campagna vedono la collaborazione di una squadra creativa interamente firmata Sky Creative Italy: Andrea Toscano come Director Sky Creative Italy, Manuela Bandiera come Head of Business, Annalisa Orsi come Head of Production, Domenico Montemurro come Creative Director, Ivana Restivo Pantalone come Executive Producer, Elena Amedoro come Account Director, Gökçen Dadas e Luca Villa come Art Director, e Niccolò Bossi come Copywriter. La regia è di William9 e la casa di produzione è Groenlandia.

Con questo nuovo racconto visivo, Sky e Netflix fondono due fenomeni della cultura pop contemporanea, unendo la tensione sovrannaturale del Sottosopra alla passione e all’ironia della cucina di MasterChef. Il risultato è un promo dal tono originale e riconoscibile, che riesce a catturare l’attenzione dello spettatore fin dal primo istante.