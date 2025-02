MasterChef Italia 14: domani la finale

MasterChef Italia sta per raggiungere il suo momento più atteso: giovedì 27 febbraio su Sky e in streaming su NOW verrà proclamato il vincitore della quattordicesima edizione. Uno tra Anna, Jack, Mary e Simone realizzerà il proprio sogno al termine di un percorso fatto di sfide avvincenti, capaci di mettere alla prova tecnica e creatività. A decretare il nuovo MasterChef italiano saranno i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che valuteranno con attenzione ogni dettaglio dei menù finali.

I quattro finalisti sono cuochi amatoriali con storie e percorsi molto diversi. Anna, 32 anni, nata a Milano ma residente a Venezia, porta con sé un background multiculturale grazie alle sue origini cinesi e sogna di aprire un ristorante sostenibile con una Stella Verde. Jack, 26 anni di Milano, già affermato content creator e influencer, aspira a diventare un private chef e a portare la sua passione per la cucina sui social. Mary, 30 anni, siciliana trapiantata a Bergamo, lavora come manager delle risorse umane ed è una donna competitiva e affamata di conoscenza. Simone, 36 anni, nato e cresciuto ad Alba, vive a Cuneo e trae ispirazione dalla sua famiglia per proporre una cucina ricercata e moderna con influenze fusion.

Il vincitore non solo conquisterà il prestigioso titolo di MasterChef Italia, ma porterà a casa 100.000 euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del proprio primo libro di ricette edito da Baldini+Castoldi e l’accesso a un esclusivo corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

A rendere la finale ancora più emozionante sarà la presenza di un ospite d’eccezione, Mauro Colagreco, lo chef tre stelle Michelin del ristorante Mirazur di Mentone, considerato tra i migliori al mondo. Sarà lui a guidare gli aspiranti chef nella Mystery Box e nell’Invention Test più importanti della stagione, in cui i concorrenti dovranno dimostrare tutta la loro abilità e creatività. Solo i migliori potranno superare questa prova e accedere all’ultimo step, dove presenteranno ai giudici il proprio menù degustazione completo in quattro portate, un’espressione unica della loro personalità e visione culinaria.

Anche quest’anno MasterChef Italia conferma il proprio impegno per la sostenibilità, promuovendo il consumo consapevole e la riduzione degli sprechi alimentari. Dal 2013 il programma collabora con Last Minute Market per donare le eccedenze alimentari alla Onlus Opera Cardinal Ferrari, che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano. Inoltre, il progetto MasterChef Italia è stato scelto come caso pilota per il protocollo “Waste Free”, volto a ridurre gli sprechi e contribuire agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e del Green Deal europeo.

Grazie a queste iniziative, MasterChef Italia ha ottenuto la certificazione “Food Waste Management System” da Bureau Veritas, risultando la prima produzione televisiva al mondo a raggiungere questo riconoscimento. Inoltre, il protocollo “Green Audiovisual” certifica il suo impegno per la sostenibilità ambientale, riducendo l’impatto ecologico e ottimizzando la gestione dei rifiuti.