Matthew Rhys protagonista di “Widow’s Bay”, nuova serie Apple in arrivo ad aprile

Apple TV ha svelato il primo teaser di “Widow’s Bay”, la nuova serie Apple Original guidata dal vincitore dell’Emmy Matthew Rhys, che arriverà sulla piattaforma il 29 aprile con i primi due episodi dei dieci totali. Seguiranno nuove puntate ogni mercoledì fino al 17 giugno, con un rilascio speciale di due episodi in contemporanea il 27 maggio.

Creata da Katie Dippold e diretta dal vincitore dell’Emmy Hiro Murai, la serie mescola abilmente horror autentico e commedia costruita sui personaggi. A guidare il cast, oltre a Rhys nei panni del sindaco Tom Loftis, ci sono Kate O’Flynn, Stephen Root, Kingston Rumi Southwick, Kevin Carroll e Dale Dickey, con la partecipazione di K Callan e Jeff Hiller.

Ambientata nella pittoresca isola immaginaria di Widow’s Bay, a 40 miglia dalla costa del New England, la storia segue il sindaco Loftis, un uomo “disperato nel tentativo di rilanciare la sua comunità in difficoltà”. In un luogo privo di Wi-Fi e con una rete cellulare intermittente, Loftis cerca di conquistare il rispetto dei suoi concittadini, che lo giudicano “debole e codardo”. La sua missione è creare un futuro migliore per il figlio adolescente e trasformare l’isola in una destinazione turistica. Quando finalmente i turisti arrivano, “gli abitanti capiscono di aver sempre avuto ragione: le vecchie storie che sembravano troppo assurde per essere vere cominciano a diventare realtà.”

Prodotta da Apple Studios, la serie vede Dippold nel ruolo di showrunner e produttrice esecutiva, mentre Murai firma la regia di cinque episodi attraverso la sua etichetta Chum Films, affiancato dai produttori esecutivi Carver Karaszewski, Claudia Shin e dallo stesso Rhys. Completano il team alla regia Ti West, Sam Donovan e Andrew DeYoung.

Con “Widow’s Bay”, Apple TV continua a rafforzare il proprio catalogo di produzioni originali, che spaziano da serie drammatiche a commedie e documentari. Dal suo lancio nel 2019, la piattaforma ha conquistato più di 770 premi e oltre 3.000 nomination, confermandosi come uno dei principali protagonisti del panorama streaming globale.

La nuova serie promette di unire atmosfere inquietanti e ironia, raccontando una storia che, sotto la superficie di un’isola apparentemente tranquilla, nasconde segreti destinati a riaffiorare. “Widow’s Bay” debutterà su Apple TV il 29 aprile e si prepara a sorprendere con il suo mix di mistero, follia e humor nero.