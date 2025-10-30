Connect with us

Spettacolo

Michael Bublé e Eugene Levy insieme nell'episodio finale di "In viaggio con Eugene Levy"

Published

Il mondo del viaggio e dello spettacolo si uniscono nell’ultimo episodio della terza stagione di “In viaggio con Eugene Levy”, disponibile dal 31 ottobre su Apple TV. Questa attesissima puntata, intitolata “Weekend scatenato a Vancouver”, vede l’amatissimo attore Eugene Levy esplorare la città canadese in compagnia di una delle sue icone locali: Michael Bublé.

Michael Bublé, la superstar vincitrice di Grammy Awards, accoglie Eugene Levy nella sua terra natale per un’esperienza unica. Il crooner accompagna Eugene alla scoperta delle meraviglie naturali di Vancouver e della sua vita personale, offrendo uno sguardo intimo e inedito sulla sua famiglia e i suoi luoghi prediletti. Gli spettatori avranno l’opportunità di vedere Vancouver attraverso gli occhi di due protagonisti straordinari, arricchendo di umanità e simpatia il viaggio di Levy.

La terza stagione è un viaggio mozzafiato che conferma l’evoluzione di Eugene. Dopo aver affrontato le proprie paure ed espanso i suoi orizzonti nelle stagioni passate, Eugene si dimostra un accanito esploratore. Tuttavia, prima di poter definire la sua “lista dei viaggi da fare prima di morire”, riceve il supporto di un ospite davvero speciale: il Principe di Galles in persona.

In questa stagione, Levy è affiancato da volti noti e amati dal pubblico, tra cui la figlia Sarah Levy, nota per i suoi ruoli in “Schitt’s Creek” e “SurrealEstate”, la boy band K-pop NOWZ e Rahul Dravid, leggenda del cricket indiano. Il mix di personalità affascinanti arricchisce ulteriormente l’esperienza visiva, portando varietà e intrattenimento di alta qualità.

Apple TV si conferma punto di riferimento per contenuti esclusivi e innovativi. Dalla sua nascita nel 2019, la piattaforma ha accumulato numerosi successi e riconoscimenti. Con il suo nuovo nome e identità visiva, Apple TV continua a offrire il meglio in fatto di serie originali e intrattenimento, disponibile su tutti i dispositivi e schermi.

In conclusione, l’episodio finale di “In viaggio con Eugene Levy” promette di essere un evento emozionante e memorabile, capace di unire la bellezza dei viaggi con lo scintillante mondo dello spettacolo.

