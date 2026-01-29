Mijia Smart Audio Glasses: il nuovo passo di Xiaomi verso l’audio indossabile

Xiaomi amplia il proprio ecosistema e presenta i nuovi Mijia Smart Audio Glasses, un dispositivo che combina eleganza, comfort e tecnologia all’avanguardia per offrire un’esperienza audio innovativa. Dopo il recente lancio della serie Redmi Note 15, l’azienda cinese introduce sul mercato degli smart glasses che uniscono design e funzionalità, pensati per chi desidera rimanere connesso senza isolarsi dall’ambiente circostante.

Questi occhiali integrano un sistema audio open‑ear composto da altoparlanti e quattro microfoni, permettendo un ascolto nitido senza rinunciare alla percezione dei suoni esterni. Grazie alla riduzione del rumore del vento fino a 4,5 m/s, i Mijia Smart Audio Glasses si rivelano ideali per l’uso quotidiano in città o all’aperto. Inoltre, introducono una modalità privacy che sfrutta un algoritmo personalizzato per ridurre la dispersione sonora nelle chiamate o riunioni, offrendo un maggiore livello di discrezione.

Disponibili in tre versioni – Titanium, Pilot‑Style e Browline – questi smart glasses coniugano praticità, robustezza e design raffinato. Le montature sono leggere e confortevoli, adatte a un utilizzo prolungato. Il modello Titanium si distingue per il peso ultraleggero di soli 27,6 grammi, mentre la versione Pilot‑Style è dotata di lenti da sole con protezione UV400, capaci di bloccare fino al 99,99% dei raggi ultravioletti. Il modello Browline offre lenti con protezione dalla luce blu fino al 25%, ideali anche per l’uso in ambienti digitali.

Per chi ama personalizzare il proprio look, i modelli Browline e Pilot‑Style presentano un innovativo meccanismo di sgancio rapido che consente di cambiare facilmente lenti e stile. Oltre all’aspetto estetico, Xiaomi ha lavorato sulla durabilità del prodotto: le cerniere in filo d’acciaio resistono fino a 15.000 movimenti e la certificazione IP54 garantisce resistenza a polvere e schizzi, rendendo il dispositivo adatto a diverse condizioni di utilizzo.

All’interno della montatura si nascondono due batterie compatte da 114 mAh, progettate per mantenere un profilo sottile e un equilibrio ottimale. Con soli dieci minuti di ricarica si ottengono quattro ore di autonomia, mentre una ricarica completa assicura fino a 13 ore di riproduzione musicale continua.

Il controllo del dispositivo avviene tramite un pannello touch sulle aste, che consente di gestire audio e funzioni principali. Attraverso la nuova Xiaomi Glasses App, gli utenti potranno personalizzare i controlli gestuali in base alle proprie preferenze, ad esempio utilizzando una pressione prolungata per attivare l’assistente vocale dello smartphone. L’app offre anche strumenti utili come la localizzazione degli occhiali in caso di smarrimento e la possibilità di registrare audio e file multimediali, con un indicatore LED che segnala l’attività di registrazione, in linea con le norme di privacy.

Inoltre, grazie alla connettività a doppio dispositivo, è possibile passare in modo fluido dall’audio di uno smartphone a quello di un laptop, ottimizzando l’esperienza d’uso.

Xiaomi descrive i nuovi Smart Audio Glasses come la perfetta sintesi tra design e tecnologia, pensati per “ridefinire il modo di ascoltare in movimento, integrandosi con stile nella quotidianità”. L’obiettivo è offrire un dispositivo versatile, elegante e intelligente, in grado di accompagnare l’utente in ogni momento della giornata.

I Mijia Smart Audio Glasses saranno disponibili esclusivamente su mi.com al prezzo consigliato di 179 euro nei modelli Titanium, Browline e Pilot‑Style. Con questa nuova proposta, Xiaomi consolida ulteriormente la propria posizione nel mercato dell’audio indossabile e continua a perseguire la sua missione: rendere la tecnologia avanzata accessibile a tutti.