MODA’: a Sanremo con “NON TI DIMENTICO”

Il 14 febbraio, durante la 75° edizione del Festival della Canzone Italiana, i MODÀ presenteranno il loro nuovo brano in gara intitolato “NON TI DIMENTICO”. Questa sarà la quinta volta che la band salirà sul palco di Sanremo, portando con sé la loro musica emozionante e coinvolgente che ha conquistato il pubblico italiano per oltre due decenni.

Inoltre, in questa occasione speciale, i MODÀ pubblicheranno l’album “8 CANZONI”, un lavoro che racchiude l’essenza della band e il legame unico che li lega ai loro fan. L’album sarà disponibile per il preorder in diverse versioni: digitale, vinile e CD, offrendo ai fan la possibilità di scegliere il formato che preferiscono.

Per festeggiare il lancio dell’album, i MODÀ terranno un evento esclusivo a Sanremo il 14 febbraio, dove incontreranno i propri sostenitori per condividere questo momento speciale insieme.

Inoltre, la band ha annunciato un imperdibile concerto intitolato “LA NOTTE DEI ROMANTICI” che si terrà il 12 giugno allo Stadio San Siro. L’evento, prodotto da VIVO CONCERTI, sarà un viaggio attraverso la carriera della band, che ha conquistato numerosi riconoscimenti e venduto milioni di dischi. Questo concerto segna il ritorno dei MODÀ allo Stadio San Siro dopo undici anni, e già a cinque mesi di distanza, i biglietti sono quasi esauriti, testimoniando il grande successo e l’attesa che circonda questa band iconica della musica italiana.

Con oltre 20 anni di carriera alle spalle, i MODÀ continuano a regalare emozioni e musica di qualità al loro pubblico, confermandosi come una delle band più amate e seguite in Italia.