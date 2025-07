I MODÀ Annunciano Nuove Date del Tour “La Notte dei Romantici”

Dopo il clamoroso successo delle recenti esibizioni estive, una delle band più amate d’Italia, i MODÀ, sono pronti a tornare on stage con una serie di nuove date per “La Notte dei Romantici – Il Tour”. Dopo aver celebrato oltre 20 anni di carriera con concerti sold out a Milano e Cagliari, il gruppo milanese non smette di stupire i fan con nuovi appuntamenti in città come Padova, Milano e Bari. A Milano, allo Stadio di San Siro, si è tenuto un concerto memorabile davanti a 56mila spettatori, un evento che ha dimostrato ancora una volta l’indiscusso affetto del pubblico per i MODÀ.

Il frontman Francesco “Kekko” Silvestre, insieme a Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria), promettono di portare sul palco non solo la loro storia musicale, ma anche l’energia del loro ultimo singolo “COME HAI SEMPRE FATTO”, parte del nuovo album “8 canzoni”, uscito in occasione del Festival di Sanremo.

Il calendario dei prossimi concerti è stato arricchito con nuove date. Ecco il programma aggiornato:

29 ottobre – Padova, Kioene Arena (data zero) NUOVA DATA

30 ottobre 2025 – Padova, Kioene Arena

02 novembre 2025 – Milano, Unipol Forum

03 novembre 2025 – Milano, Unipol Forum NUOVA DATA

05 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport

11 novembre 2025 – Bologna, Unipol Arena

18 novembre 2025 – Firenze, Mandela Forum

23 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport NUOVA DATA

26 novembre 2025 – Bari, Palaflorio

27 novembre 2025 – Bari, Palaflorio NUOVA DATA

02 dicembre 2025 – Torino, Inalpi Arena

I biglietti per le nuove date saranno disponibili dalle ore 14:00 di lunedì 21 luglio su Ticketone e dalle ore 11:00 di sabato 26 luglio in tutti i punti vendita online e fisici abituali. Grazie a una carriera che vanta 1 Disco di Diamante, 31 Dischi di Platino e 9 Dischi d’Oro, i MODÀ dimostrano, concerto dopo concerto, di essere una delle band italiane più influenti e amate. Radio partner ufficiale del tour sarà RTL 102.5.

Se siete fan dei MODÀ, “La Notte dei Romantici” è l’occasione perfetta per ripercorrere con loro una lunga carriera fatta di musica, emozioni e passione, confermando ancora una volta il loro inscindibile legame con il pubblico.