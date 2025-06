MODÀ in Concerto a San Siro: il Via a “La Notte dei Romantici – Il Tour”

Mancano solo due giorni al grande evento che vedrà i MODÀ protagonisti allo Stadio San Siro di Milano. Il prossimo giovedì 12 giugno 2025, la band darà il via a “LA NOTTE DEI ROMANTICI – IL TOUR”, una serie di concerti che si terranno nei principali palazzetti italiani durante l’autunno. Lo spettacolo milanese sarà un concerto evento di oltre due ore, necessario per celebrare la lunga storia musicale del gruppo e per anticipare l’uscita del nuovo singolo “COME HAI SEMPRE FATTO”.

Il nuovo brano sarà disponibile per la programmazione radiofonica da venerdì 6 giugno. Scritto da Francesco “Kekko” Silvestre, voce della band, il testo riflette sulla forza di rialzarsi nelle difficoltà e l’importanza dell’amore e del supporto delle persone care. “Son morto così tante volte, non l’ho mai accettato…Se non vuoi farlo per te stesso, devi farlo almeno per l’amore di chi ha sempre dato tutto…Come stai facendo, come hai sempre fatto.” Queste riflessioni emotive promettono di toccare il cuore dei fan durante la performance live.

Oltre a Milano, la band chiuderà la stagione estiva con un concerto alla Fiera di Cagliari il 28 giugno, prima di concentrarsi sul tour autunnale. Gli appuntamenti estivi rappresentano un’occasione unica per festeggiare assieme a Francesco “Kekko” Silvestre, Enrico Zapparoli, Diego Arrigoni, Stefano Forcella e Claudio Dirani il lascito musicale dei MODÀ.

Il tour autunnale prevede tappe a Padova il 30 ottobre (data zero), Roma, Bologna, Firenze, Bari e Torino fino a dicembre. Con una carriera costellata da 1 disco di Diamante, 31 dischi di Platino e 9 dischi d’Oro, i MODÀ continuano a riscuotere successo, confermando il loro forte legame con il pubblico. Questo tour rappresenta non solo un omaggio alla musica, ma anche un invito a condividere emozioni ed esperienze, dimostrando come la passione e la perseveranza possano superare ogni avversità.