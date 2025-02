MODÀ: la band annuncia il TOUR “LA NOTTE DEI ROMANTICI”

I MODÀ, la celebre band italiana, ha rivelato i dettagli entusiasmanti del loro atteso tour “LA NOTTE DEI ROMANTICI”, che promette di essere un’esperienza indimenticabile per i fan di lunga data e per chiunque apprezzi la musica di qualità. Il tour si preannuncia come un vero e proprio ritorno live, che ripercorrerà più di vent’anni di successi e emozioni.

Il tour ha preso il via con un concerto molto atteso allo Stadio San Siro di Milano il 12 giugno, che già quasi è sold out, dimostrando la costante popolarità e il sostegno del pubblico nei confronti della band. Ma le sorprese non finiscono qui, infatti, si è aggiunta una nuova data estiva il 28 giugno 2025 alla Fiera di Cagliari, che si preannuncia come un evento imperdibile per i fan sardi e non solo. Dopo queste tappe uniche, la band farà tappa nei principali palazzetti italiani tra ottobre e novembre.

Il tour “LA NOTTE DEI ROMANTICI” sarà prodotto da VIVO CONCERTI e vedrà la band ripercorrere la propria lunga carriera attraverso oltre vent’anni di canzoni e successi. I biglietti per le varie tappe saranno disponibili in determinati tempi e luoghi specificati nel comunicato ufficiale.

Questo il calendario:

– 12 giugno 2025 Milano Stadio San Siro

– 28 giugno 2025 Cagliari Fiera di Cagliari (Nuova Data)

– 30 ottobre 2025 Padova Kioene Arena (data zero) (Nuova Data)

– 05 novembre 2025 Roma Palazzo dello Sport (Nuova Data)

– 11 novembre 2025 Bologna Unipol Arena (Nuova Data)

– 18 novembre 2025 Firenze Mandela Forum (Nuova Data)

– 26 novembre 2025 Bari Palaflorio (Nuova Data)

– 02 dicembre 2025 Torino Inalpi Arena (Nuova Data)

Inoltre, la band ha recentemente pubblicato il nuovo album “8 Canzoni”, disponibile da oggi in tutti i negozi e in digitale. Tra i brani inclusi nell’album, non mancherà il singolo proposto alla 75ª edizione del Festival di Sanremo, “NON TI DIMENTICO”.

I MODÀ hanno dimostrato ancora una volta di essere una presenza forte e imprescindibile nel panorama musicale italiano, regalando emozioni e successi senza tempo. Il tour “LA NOTTE DEI ROMANTICI” si profila come un evento da non perdere per tutti coloro che amano la musica di qualità e l’autenticità di una band che continua a emozionare il proprio pubblico.