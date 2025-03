Monopoly compie 90 anni: il gioco si rinnova con tre nuove espansioni

Monopoly non è solo un gioco da tavolo: è un fenomeno culturale che ha influenzato il cinema, la moda, il design e la cultura pop. Dal 19 marzo 1935 a oggi, ha intrattenuto oltre 1 miliardo di giocatori in 114 Paesi, diventando un’icona senza tempo. Per celebrare il suo 90° anniversario, Monopoly si rinnova con tante novità che sorprenderanno i fan di tutte le età. Dopotutto, chi non ha mai sentito la leggendaria frase: “Vai in prigione senza passare dal Via!”?

Dopo 90 anni di partite memorabili, Monopoly continua a reinventarsi, mantenendo saldo il suo status di gioco da tavolo più amato al mondo. Con oltre 300 versioni su licenza, esperienze di gioco globali e un incredibile successo digitale con Monopoly Go!, il classico continua a conquistare giocatori di tutte le età. Per festeggiare questo traguardo, Hasbro ha presentato una nuova edizione accompagnata da tre inedite espansioni. Monopoly In Prigione, Compra tutto e Vinci tutto al parcheggio gratuito introdurranno una modalità di gioco a turni rapidi, regalando elettrizzanti colpi di scena. Sarà possibile vincere soldi extra, raccogliere nuove carte per farla franca con l’inganno e persino acquistare la banca stessa!

Le novità non si fermano al gameplay. Il tabellone classico si aggiorna con un design moderno e una scatola più compatta, perfetta per ogni occasione. La sicurezza della banca sarà potenziata per proteggerla dai ladri, mentre monete e banconote sfoggeranno un nuovo design. Le carte Probabilità e Imprevisti riprenderanno un gusto vintage, mentre le carte Proprietà Immobiliari saranno realizzate con materiali di alta qualità per un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Anche segnalini, case e alberghi saranno più grandi, regalando un impatto visivo straordinario.

Una delle innovazioni più rivoluzionarie è stata annunciata durante la Toy Fair di New York: l’arrivo di Monopoly App Banking, un’app che sostituirà contanti e banchiere con una gestione digitale delle transazioni. Disponibile da agosto 2025, questa novità renderà il gioco ancora più dinamico e tecnologico.

Dopo 90 anni di successi, Monopoly continua a reinventarsi senza perdere la sua essenza. Le nuove espansioni e il restyling della plancia inaugurano una nuova era, perfetta per serate in famiglia, partite veloci e momenti di puro divertimento. Monopoly non è mai stato così attuale, e il suo fascino sembra destinato a durare per molte altre generazioni.