Motorola presenta la nuova gamma edge e moto g al Lenovo Innovation World

Published

Motorola ha svelato in occasione del Lenovo Innovation World la sua nuova gamma di smartphone, con i modelli motorola edge 60 neo, moto g06, moto g06 power e la raffinata The Brilliant Collection realizzata in collaborazione con Swarovski. La strategia è chiara: offrire dispositivi che uniscono tecnologia avanzata, design distintivo e funzionalità AI per soddisfare le esigenze di ogni utente, dal consumatore attento al budget all’appassionato di stile e innovazione.

Il nuovo motorola edge 60 neo si distingue come il telefono più leggero della sua categoria. Grazie al design compatto, alla protezione IP68/69, al Corning Gorilla Glass 7i e alla certificazione MIL-STD-810H, è pronto ad affrontare la vita quotidiana in ogni situazione. Il display da 6,36 pollici raggiunge una luminosità fino a 3000 nit, il valore più alto della sua fascia, offrendo un’esperienza visiva chiara e immersiva.

Disponibile nelle tonalità PANTONE Frostbite, PANTONE Poinciana e PANTONE Grisaille, il device unisce estetica e funzionalità. Le fotocamere, potenziate da moto ai, integrano il Photo Enhancement Engine, la Stabilizzazione Adattiva e la modalità Signature Style, garantendo scatti di qualità professionale. La batteria da 5000 mAh assicura fino a 44 ore di autonomia, con ricarica TurboPower da 68W che offre un giorno intero di energia in soli 7 minuti, oltre al supporto per la ricarica wireless da 15W.

Motorola amplia la gamma g con due nuovi modelli che puntano sull’accessibilità senza rinunciare alle prestazioni. Moto g06 power integra una batteria record da 7000 mAh, la più grande nel suo segmento, con oltre due giorni e mezzo di autonomia e fino a 28 ore di riproduzione video. Entrambi i modelli presentano un ampio display HD+ da 6,88 pollici con luminosità fino a 600 nit, tecnologia Water Touch e audio potenziato con Dolby Atmos e altoparlanti stereo con Bass Boost.

Il comparto fotografico si affida a un sensore principale da 50 MP con AI, che migliora la messa a fuoco in ogni condizione di luce. La fotocamera frontale da 8 MP, arricchita da effetti AI, completa un’esperienza fotografica avanzata anche nella fascia entry-level. Entrambi i dispositivi offrono fino a 12 GB di RAM con RAM Boost, memoria espandibile fino a 1 TB e prestazioni garantite dal processore MediaTek Helio G81 Extreme.

Inoltre, moto g06 e moto g06 power introducono la funzione Cerchia per cercare con Google, una delle prime integrazioni AI in questa fascia di prezzo, rendendo la ricerca più intuitiva e immediata.

Oltre ai nuovi smartphone, Motorola porta in Italia a metà settembre The Brilliant Collection, una collaborazione esclusiva con Swarovski che unisce lusso e tecnologia. Il protagonista è il motorola razr 60, con finitura vegana trapuntata 3D e 35 cristalli incastonati a mano, incluso un grande cristallo a 26 faccette sulla cerniera. A completare la collezione ci sono i nuovi moto buds loop nella colorazione PANTONE Ice Melt, con inserti in cristallo e tecnologia audio firmata Bose.

Con la nuova gamma edge e moto g, e con l’esclusiva collaborazione con Swarovski, Motorola rafforza la sua posizione nel mercato mobile offrendo soluzioni adatte a ogni esigenza. Dalla potenza e compattezza dell’edge 60 neo, alla lunga autonomia di moto g06 power, fino all’eleganza di The Brilliant Collection, i nuovi dispositivi combinano tecnologia, design e intelligenza artificiale per accompagnare gli utenti in ogni momento della giornata.

