Motorola rivoluziona l’esperienza musicale dell’estate con la tecnologia AI e nuovi auricolari innovativi

L’estate si riempie di energia, musica e ricordi sotto le stelle, e Motorola è pronta a trasformare ogni momento in un’esperienza indimenticabile. L’azienda lancia in Italia una gamma di prodotti capaci di cambiare il modo in cui viviamo e immortaliamo i momenti speciali. Con gli smartphone dotati di moto AI e i nuovi moto buds loop, ogni festival e concerto diventa un’avventura da raccontare.

Gli smartphone Motorola, arricchiti dalla tecnologia moto AI, sono progettati per offrire scatti perfetti in qualunque situazione. Grazie alla funzione AI Personalized Color Tuning, le foto e i video risultano nitidi e pieni di vita, permettendo di catturare la vera essenza di ogni performance musicale. Lo zoom avanzato consente di avvicinarsi all’azione, mentre la funzionalità AI Group Photo garantisce immagini di gruppo impeccabili, eliminando occhi chiusi o espressioni poco gradevoli. Inoltre, le tecnologie di stabilizzazione dei video assicurano riprese fluide e di qualità professionale, anche durante il movimento.

Dopo il concerto, la musica continua con i moto buds loop, i primi auricolari open-ear di Motorola dotati di tecnologia Sound by Bose. Progettati per il massimo comfort e una vestibilità sicura, permettono di godere della musica mantenendo un’attenzione consapevole all’ambiente circostante – una caratteristica essenziale durante i concerti o i festival.

Un tocco di stile e innovazione è dato dalla collaborazione con Swarovski, che ha portato alla creazione di un’edizione speciale dei moto buds loop, adornata con cristalli nella tonalità French Oak curata da Pantone. Questi auricolari non sono solo un concentrato di funzionalità avanzate, come driver ironless da 12 mm e tecnologia Crystal Talk AI per chiamate chiare, ma vantano anche un’autonomia impressionante di ben 37 ore con la custodia.

Il legame tra Motorola e il mondo della musica è forte e si manifesta anche attraverso la rinnovata partnership con il 105 Summer Festival e l’iniziativa Openstage, che offre a nuovi talenti la possibilità di esibirsi.

I moto buds loop sono disponibili al prezzo di 149€, mentre l’edizione speciale Swarovski sarà in vendita da metà luglio al prezzo di 299€. Con questa nuova gamma di prodotti, Motorola continua a innovare e a connettersi con le nuove generazioni, offrendo soluzioni tecnologiche in grado di trasformare ogni esperienza musicale in un momento unico e memorabile.