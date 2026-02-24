motorola signature arriva in Italia: la miglior fotocamera su uno smartphone ultrasottile premiata con DXOMARK Gold Label

Motorola alza l’asticella del segmento premium annunciando l’arrivo in Italia di motorola signature, primo dispositivo della nuova lineup pensata per ridefinire l’esperienza mobile di fascia alta. Il nuovo smartphone debutta con un biglietto da visita di grande prestigio: il DXOMARK Gold Label Camera, riconoscimento che lo certifica come la migliore fotocamera su uno smartphone ultrasottile tra quelli testati.

Con un punteggio di 164 punti DXOMARK, motorola signature si colloca tra i migliori dispositivi al mondo per qualità fotografica, dimostrando come oggi sia possibile coniugare eccellenza imaging e design sottile ed elegante senza compromessi.

Al centro del progetto c’è un comparto fotografico frutto di anni di ricerca. Il dispositivo integra quattro sensori da 50 MP, tra cui il nuovo Sony LYTIA™ 828, il sensore principale più grande mai adottato dal brand. Questa soluzione è progettata per offrire prestazioni elevate nella gestione della luce, della saturazione e del rumore, anche nelle condizioni più difficili.

A supporto dell’hardware interviene il software potenziato dall’Intelligenza Artificiale moto ai insieme al Photo Enhancement Engine, capaci di effettuare miliardi di operazioni in microsecondi per ottimizzare colori, ridurre il rumore e migliorare i dettagli. Il risultato sono immagini più nitide, equilibrate e naturali in ogni scenario di scatto.

Sul fronte video, motorola signature introduce uno dei sistemi più avanzati mai realizzati dal marchio. La presenza di Dolby Vision con registrazione fino in 8K consente di ottenere filmati con colori più ricchi, contrasto profondo e grande chiarezza, mentre il comparto audio potenziato assicura una resa sonora pulita anche in ambienti complessi.

Particolare attenzione è stata dedicata alla fedeltà cromatica grazie alla certificazione Pantone, che garantisce tonalità realistiche e incarnati naturali. Secondo le valutazioni DXOMARK, il dispositivo mantiene prestazioni elevate anche in condizioni di luce molto scarsa, con esposizione accurata, alto livello di dettaglio e video fluidi. I ritratti beneficiano di una stima della profondità precisa, mentre l’ultra-grandangolare da 50 MP permette di catturare paesaggi ampi e macro dettagliate. Il teleobiettivo periscopico da 50 MP offre zoom ottico 3x, fino a 100x complessivo e 6x lossless per i ritratti, supportato dall’algoritmo Super Zoom Pro basato su IA.

L’intelligenza artificiale integrata lavora anche sul rilevamento facciale avanzato per preservare la naturalezza delle espressioni e l’autenticità della pelle. Inoltre, l’ottimizzazione per le piattaforme di terze parti consente di condividere sui social immagini con la stessa qualità Ultra HDR visibile sul dispositivo.

Dal punto di vista video, il sensore Sony LYTIA™ 828 sfrutta la tecnologia Hybrid Frame-HDR per una gamma dinamica fino a 100 dB, tra le più elevate disponibili, mentre la Ultra-High Conversion Gain riduce i difetti nelle riprese in scarsa illuminazione. La stabilizzazione ottica OIS da 3,5°, tra le più avanzate della categoria, lavora insieme alla stabilizzazione adattiva per mantenere le riprese fluide anche in condizioni di movimento estremo.

Non manca un’attenzione particolare all’esperienza premium complessiva. Tra finiture curate, colorazioni Pantone e la promessa di sette anni di aggiornamenti Android e sicurezza, motorola signature si presenta come un dispositivo pensato per durare nel tempo. Il brand affianca inoltre esperienze esclusive come l’assistenza white-glove su richiesta, rafforzando il posizionamento di fascia alta.

Prezzo e disponibilità. motorola signature è già disponibile in Italia al prezzo di 1299 euro, nelle colorazioni PANTONE Martini Olive e PANTONE Carbon, candidandosi a diventare uno dei protagonisti del mercato smartphone premium nel 2026.