Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

motorola signature arriva in Italia: la miglior fotocamera su uno smartphone ultrasottile premiata con DXOMARK Gold Label

Published

Motorola alza l’asticella del segmento premium annunciando l’arrivo in Italia di motorola signature, primo dispositivo della nuova lineup pensata per ridefinire l’esperienza mobile di fascia alta. Il nuovo smartphone debutta con un biglietto da visita di grande prestigio: il DXOMARK Gold Label Camera, riconoscimento che lo certifica come la migliore fotocamera su uno smartphone ultrasottile tra quelli testati.

Con un punteggio di 164 punti DXOMARK, motorola signature si colloca tra i migliori dispositivi al mondo per qualità fotografica, dimostrando come oggi sia possibile coniugare eccellenza imaging e design sottile ed elegante senza compromessi.

Al centro del progetto c’è un comparto fotografico frutto di anni di ricerca. Il dispositivo integra quattro sensori da 50 MP, tra cui il nuovo Sony LYTIA™ 828, il sensore principale più grande mai adottato dal brand. Questa soluzione è progettata per offrire prestazioni elevate nella gestione della luce, della saturazione e del rumore, anche nelle condizioni più difficili.

A supporto dell’hardware interviene il software potenziato dall’Intelligenza Artificiale moto ai insieme al Photo Enhancement Engine, capaci di effettuare miliardi di operazioni in microsecondi per ottimizzare colori, ridurre il rumore e migliorare i dettagli. Il risultato sono immagini più nitide, equilibrate e naturali in ogni scenario di scatto.

Sul fronte video, motorola signature introduce uno dei sistemi più avanzati mai realizzati dal marchio. La presenza di Dolby Vision con registrazione fino in 8K consente di ottenere filmati con colori più ricchi, contrasto profondo e grande chiarezza, mentre il comparto audio potenziato assicura una resa sonora pulita anche in ambienti complessi.

Particolare attenzione è stata dedicata alla fedeltà cromatica grazie alla certificazione Pantone, che garantisce tonalità realistiche e incarnati naturali. Secondo le valutazioni DXOMARK, il dispositivo mantiene prestazioni elevate anche in condizioni di luce molto scarsa, con esposizione accurata, alto livello di dettaglio e video fluidi. I ritratti beneficiano di una stima della profondità precisa, mentre l’ultra-grandangolare da 50 MP permette di catturare paesaggi ampi e macro dettagliate. Il teleobiettivo periscopico da 50 MP offre zoom ottico 3x, fino a 100x complessivo e 6x lossless per i ritratti, supportato dall’algoritmo Super Zoom Pro basato su IA.

L’intelligenza artificiale integrata lavora anche sul rilevamento facciale avanzato per preservare la naturalezza delle espressioni e l’autenticità della pelle. Inoltre, l’ottimizzazione per le piattaforme di terze parti consente di condividere sui social immagini con la stessa qualità Ultra HDR visibile sul dispositivo.

Dal punto di vista video, il sensore Sony LYTIA™ 828 sfrutta la tecnologia Hybrid Frame-HDR per una gamma dinamica fino a 100 dB, tra le più elevate disponibili, mentre la Ultra-High Conversion Gain riduce i difetti nelle riprese in scarsa illuminazione. La stabilizzazione ottica OIS da 3,5°, tra le più avanzate della categoria, lavora insieme alla stabilizzazione adattiva per mantenere le riprese fluide anche in condizioni di movimento estremo.

Non manca un’attenzione particolare all’esperienza premium complessiva. Tra finiture curate, colorazioni Pantone e la promessa di sette anni di aggiornamenti Android e sicurezza, motorola signature si presenta come un dispositivo pensato per durare nel tempo. Il brand affianca inoltre esperienze esclusive come l’assistenza white-glove su richiesta, rafforzando il posizionamento di fascia alta.

Prezzo e disponibilità. motorola signature è già disponibile in Italia al prezzo di 1299 euro, nelle colorazioni PANTONE Martini Olive e PANTONE Carbon, candidandosi a diventare uno dei protagonisti del mercato smartphone premium nel 2026.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Motori

Topolino Corallo: la nuova Fiat che porta colore e leggerezza nelle città

Tecnologia

NIKON presenta il nuovo obiettivo NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II

Spettacolo

U2 celebrano la libertà con “Days of Ash” e il corto-documentario “Yours Eternally”

Società

Leonardo e il suono del tempo: al Museo Leonardo3 prende vita l’orologio di Da Vinci

Sport

Suzuki al 63° Trofeo Laigueglia: sostenibilità, efficienza Hybrid e passione per il ciclismo

Spettacolo

The Kooks tornano in Italia: unico concerto il 28 febbraio 2026 al Fabrique di Milano

Motori

Brividi ed emozioni elettriche: Opel annuncia la nuova Corsa GSE

Spettacolo

“Emigrato (Italiano)”: Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026

Senza categoria

Mazda lancia il Power Bonus sulla nuova CX-6e: fino a 3.250 euro di vantaggi 

Tecnologia

Cisco presenta nuove soluzioni per un’AI agentica sicura e intelligente

Tecnologia

Huawei presenta a Madrid il nuovo Watch GT Runner 2, lo smartwatch co-creato con Eliud Kipchoge

Spettacolo

Roberto Molinelli dirige l’orchestra per Arisa e il Coro del Teatro Regio di Parma al Festival di Sanremo 2026

Motori

Yamaha celebra la Festa del Papà con il Father&Son Weekend: avventura su due ruote tra padri e figli

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Spettacolo

Laura Esquivel e Brenda Asnicar tornano insieme in Italia con l’“Amigas del Corazón World Tour”

Spettacolo

“Unconditional”: il nuovo thriller madre-figlia debutta su Apple TV l’8 maggio

Tecnologia

motorola signature arriva in Italia: la miglior fotocamera su uno smartphone ultrasottile premiata con DXOMARK Gold Label

Motori

La Fiat Grande Panda protagonista alla Salomon New Shapers Run 2026

Motori

Hyundai porta la sua energia alla Termal Bologna Marathon 2026 dopo il successo di Napoli

Giochi

Nintendo porta la nuova Switch 2 e due giochi esclusivi al FUTURA HUB di Casa Sanremo
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Tecnologia

NIKON presenta il nuovo obiettivo NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II

Nikon amplia la sua linea di ottiche professionali con il lancio del nuovo NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II, un teleobiettivo zoom di...

1 ora ago

Tecnologia

Cisco presenta nuove soluzioni per un’AI agentica sicura e intelligente

Cisco ha annunciato, in occasione della Cisco Live Conference di Amsterdam, una serie di innovazioni che segnano un passo decisivo verso l’adozione dell’intelligenza artificiale...

3 ore ago

Tecnologia

Huawei presenta a Madrid il nuovo Watch GT Runner 2, lo smartwatch co-creato con Eliud Kipchoge

Huawei torna protagonista nel mondo della corsa professionale. Il 26 febbraio 2026, a Madrid, il colosso tecnologico cinese presenterà ufficialmente il nuovo HUAWEI WATCH...

3 ore ago

Tecnologia

HONOR Magic8 Lite: la resistenza diventa spettacolo nella nuova campagna “Niente panico, tanto resiste”

HONOR alza il livello della comunicazione tech con la nuova campagna digitale dedicata a Magic8 Lite, uno smartphone progettato per dimostrare sul campo —...

4 giorni ago