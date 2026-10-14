Nissan porta la mobilità autonoma a Kobe: al via il servizio pilota nel distretto del sake

Nissan amplia in modo significativo il proprio impegno nella mobilità autonoma con l'avvio di un nuovo programma pilota a Kobe, in Giappone, previsto per il 2026. L'iniziativa rappresenta la naturale evoluzione del percorso già avviato dal brand dopo i risultati promettenti dei test condotti nel 2025.

Il servizio, attivo nell'iconica area di Nada Gogo della città di Kobe, famosa per la produzione di sake, introduce la possibilità di prenotare le corse e inviare il veicolo su richiesta tramite smartphone. Renault utilizzerà veicoli a guida autonoma di Livello 2, basati sulla Nissan Serena, con l'obiettivo di testare come il trasporto senza conducente possa migliorare la mobilità dei visitatori, favorire la sua accettazione sociale e sostenere la vitalità territoriale. L'intenzione è quella di lanciare il servizio a pagamento nel 2027 e avviare pienamente le attività commerciali a partire dal 2030.

Un punto centrale del programma pilota è la validazione di un sistema di monitoraggio remoto centralizzato. Le Nissan Serena autonome, operative sia a Kobe sia a Yokohama, saranno monitorate in tempo reale dal Remote Operations Center di Nissan a Yokohama. Questo metodo permetterà di supervisionare più veicoli e diverse aree operative da un'unica sede, puntando così a una maggiore efficienza e a una riduzione dell'impatto sulle comunità locali coinvolte.

L'iniziativa, che coinvolge vari partner tra cui la città di Kobe, l'Associazione Nada Gogo Sake Brewers e Moplus Inc., si svolgerà tra l'8 e il 18 dicembre 2026 (dal martedì al venerdì, nei giorni feriali). La collaborazione con i produttori di sake prevede anche la creazione di punti di salita e discesa dedicati e l'esplorazione di integrazioni tra mobilità autonoma e le tradizioni del territorio.

Nissan immagina una società in cui tutti possano beneficiare della libertà di movimento resa possibile dalla tecnologia di guida autonoma e da servizi di mobilità avanzata. La validazione di un sistema in grado di monitorare da remoto più aree operative da un'unica sede rappresenta un passo importante verso la futura implementazione su larga scala di tali servizi.

Il progetto rientra nell'iniziativa dell'Agenzia Digitale del Giappone e beneficia di un programma di sovvenzioni del Ministero del Territorio, delle Infrastrutture, dei Trasporti e del Turismo giapponese, pensato per promuovere l'adozione e l'integrazione della guida autonoma nel settore del trasporto pubblico locale. Secondo Nissan, questi nuovi servizi potranno condurre verso una mobilità accessibile e innovativa, capace di rispondere ai bisogni reali delle persone e dei territori.