Nissan sperimenta una rivoluzionaria vernice refrigerante per auto

Nissan ha intrapreso un percorso innovativo che potrebbe rivoluzionare il modo in cui affrontiamo il caldo estivo all’interno delle nostre auto. L’azienda giapponese sta testando una nuova vernice per auto, sviluppata in collaborazione con Radi-Cool, che mira a ridurre la temperatura interna dei veicoli, abbattendo così il consumo energetico del climatizzatore.

Questa vernice speciale non è un semplice rivestimento estetico, ma un concentrato di tecnologia avanzata. È costituita da metamateriali compositi sintetici, dotati di proprietà che non esistono in natura. Questi materiali permettono alla vernice di riflettere la radiazione solare e di emettere calore sotto forma di radiazione infrarossa, contribuendo così a mantenere il veicolo più fresco anche in condizioni climatiche estreme.

Il progetto di Nissan si inserisce in una più ampia strategia di ricerca volta a migliorare il comfort di guidatore e passeggeri, ma soprattutto a promuovere una società più pulita e sostenibile. Ridurre l’utilizzo del climatizzatore non solo migliora l’efficienza energetica dei veicoli, ma riduce anche le emissioni di CO2, un obiettivo chiave per il settore automobilistico del futuro.

Nel novembre 2023, Nissan ha avviato una fase di test della durata di 12 mesi presso il Tokyo International Air Terminal di Haneda, uno degli aeroporti più trafficati al mondo. Qui, la vernice refrigerante è stata applicata a un veicolo Nissan NV100, gestito dal servizio aeroportuale di All Nippon Airways (ANA). La scelta dell’aeroporto di Haneda non è casuale: con le sue estese piste esposte al sole per gran parte della giornata, l’aeroporto offre un ambiente ideale per testare l’efficacia della vernice in condizioni di temperature elevate.

Sebbene la sperimentazione sia ancora in corso, i risultati preliminari sono molto promettenti. I test hanno dimostrato che il veicolo trattato con la vernice refrigerante di Nissan registra temperature superficiali esterne inferiori di 12 gradi centigradi rispetto a un veicolo con vernice tradizionale. All’interno, la differenza è di 5 gradi centigradi, un dato che può fare la differenza in una calda giornata estiva.

Il miglioramento delle prestazioni della vernice è ancora più evidente quando il veicolo è parcheggiato al sole per un lungo periodo. Questa caratteristica potrebbe ridurre significativamente l’uso del climatizzatore all’accensione dell’auto, con vantaggi non solo in termini di comfort, ma anche di risparmio energetico e riduzione delle emissioni.