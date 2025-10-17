Connect with us

North Sails presenta North Tech Collection

Con l’introduzione della North Tech Collection, North Sails ridefinisce il concetto di abbigliamento per l’esploratore urbano moderno, combinando il suo ricco heritage marittimo con una funzionalità progettata per la città. Ispirata dalle tecnologie del vestiario da vela ad alte prestazioni, questa collezione si muove con fluidità tra gli spazi urbani e la natura, utilizzando tessuti innovativi e uno stile raffinato.

La collezione, pensata per l’uso quotidiano, offre comfort e stile impeccabili, progettata per adattarsi facilmente a ogni ambiente. Come dichiarato da North Sails, la linea è “progettata senza compromessi in termini di comfort, funzionalità e stile”, rendendola ideale sia per il tragitto cittadino sia per le avventure del weekend. Con un forte impegno verso la sostenibilità, i capi sono realizzati con materiali riciclati e organici, dimostrando che sostenibilità e prestazioni possono convivere.

Tra i pezzi forti della collezione spicca la field jacket M-65, un esempio di eleganza funzionale. Realizzata con tre strati di tessuti traspiranti e impermeabili, e con imbottiture sintetiche riciclate, questa giacca è il simbolo dell’impegno di North Sails verso un uso responsabile delle risorse. La giacca è equipaggiata di tasche applicate, un cappuccio estraibile e una coulisse interna per un aspetto personalizzabile, il tutto a un prezzo di €370,00.

Altro prodotto di rilievo è il gilet Gamma, essenziale per chi ama le avventure outdoor nei periodi di transizione stagionale. Realizzato in nylon resistente all’acqua, con dettagli in tessuto effetto lana, offre protezione dal freddo rispettando l’ambiente, al prezzo di €210,00.

A completare la collezione, una polo con taschino realizzata in piquet di cotone organico, perfetta per i viaggi e le giornate di mezza stagione. Pratica grazie al taschino con zip, è proposta a €120,00.

North Sails continua la sua missione di coniugare design avanguardistico e responsabilità ambientale, invitando i consumatori a elevare la loro quotidianità immergendosi nello spirito dell’oceano.

