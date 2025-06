OnePlus Revolution: Nord 5 e Buds 4 ridefiniscono le esperienze smartphone e audio

OnePlus è pronta a rivoluzionare ancora una volta il mercato tecnologico. Il prossimo 8 luglio, il brand lancerà cinque nuovi dispositivi, tra cui il tanto atteso OnePlus Nord 5. Questo smartphone, parte della popolare serie Nord, punta a offrire prestazioni da primo della classe nel segmento mid-range, grazie a un sistema fotografico di livello superiore e a innovative funzionalità multimediali.

Il OnePlus Nord 5 si distingue per un doppio sensore Ultra-Clear da 50 MP sia sul fronte che sul retro. Queste caratteristiche lo posizionano come una delle scelte migliori per gli appassionati di fotografia, grazie a immagini nitide, ricche di dettagli e colori realistici. Il sensore LYT-700, precedentemente riservato alla serie OnePlus 13, promette di portare performance fotografiche da top di gamma anche nella linea Nord. Grazie all’algoritmo HDR dei flagship OnePlus, il Nord 5 offre colori vividi e dettagli impeccabili, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, l’obiettivo ultra-grandangolare da 116° è pensato per catturare ampie scene senza distorsioni.

Non solo le fotocamere posteriori hanno ricevuto un potenziamento. Anche la fotocamera frontale del Nord 5 integra il nuovo sensore JN5 da 50 MP, spesso presente su smartphone di fascia alta, e promette selfie nitidi e ben definiti anche in condizioni di luce difficili. Il sistema autofocus integrato è progettato per ottenere selfie e groupfie perfetti.

La funzione LivePhoto di OnePlus Nord 5 è stata evoluta per includere il supporto Ultra HDR, permettendo di catturare 3 secondi di movimento per ogni scatto con una foto di copertina di qualità HDR superiore. Per i videomaker, il dispositivo supporta la registrazione video in 4K a 60 fps, promuovendo riprese fluide e ricche di dettagli.

Nella stessa data, faranno il loro debutto anche i nuovi OnePlus Buds 4. Questi auricolari wireless introducono una tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) avanzata. Grazie a una riduzione del rumore fino a 55 dB su una vasta gamma di frequenze, da 20 Hz a 5500 Hz, i Buds 4 sono in grado di attenuare efficacemente una vasta gamma di suoni ambientali.* La nuova Modalità Adattiva regola automaticamente il livello di cancellazione del rumore, assicurando il massimo silenzio o la giusta percezione dell’ambiente, a seconda della situazione.