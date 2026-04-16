Peugeot aggiorna i nomi dei suoi ibridi plug-in per il nuovo standard Euro 7

Peugeot si prepara al futuro del settore automobilistico adeguando sin da ora le denominazioni dei suoi modelli ibridi plug-in al nuovo protocollo Euro 7, che entrerà in vigore a fine 2026. Il nuovo standard prevede un inedito sistema di omologazione, denominato GTR21, che riguarda la potenza combinata dei motori a combustione ed elettrici nei veicoli ibridi plug-in.

L'applicazione da parte di Peugeot di questo protocollo comporta il cambiamento della potenza omologata per alcuni modelli, pur senza alcuna modifica di natura tecnica: prestazioni, consumi ed emissioni restano invariati. Si tratta di un adeguamento formale che allinea l'offerta della casa francese alle prossime normative europee.

Per i modelli Peugeot 3008 e 5008 plug-in hybrid, la potenza omologata diventa ora di 225 CV (166 kW), e le nuove denominazioni sono: Peugeot 3008 Plug-In Hybrid 225 Auto e Peugeot 5008 Plug-In Hybrid 225 Auto.

Nella gamma Peugeot 408 plug-in hybrid, la potenza combinata omologata passa a 240 CV (177 kW), con la nuova sigla Peugeot 408 Plug-In Hybrid 240 Auto.

Per la Peugeot 308 Plug-In Hybrid con motorizzazione 195 CV automatica, il nuovo dato omologato è già in vigore.

Peugeot si conferma così all'avanguardia nella transizione verso la mobilità sostenibile, offrendo una delle gamme elettrificate più complete tra i produttori generalisti europei e continuando a garantire piacere di guida, carisma e attenzione alla durata dei veicoli. Oggi la casa del Leone è presente in oltre 140 paesi e ha venduto quasi 1,1 milioni di veicoli nel 2025, con una gamma che comprende 12 modelli elettrificati tra auto e veicoli commerciali. La garanzia Peugeot Care copre batteria e veicolo fino a 8 anni o 160.000 km, mentre tutta la gamma offre anche servizi digitali avanzati come ChatGPT. Peugeot continua inoltre ad investire in educazione ambientale e a distinguersi per innovazione, anche nelle competizioni di endurance con la 9X8 Hypercar.