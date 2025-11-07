Connect with us

Spettacolo

"Pluribus": la nuova serie di Vince Gilligan debutta su Apple TV

Published

Arriva su Apple TV “Pluribus”, la nuova attesissima serie ideata da Vince Gilligan, creatore di “Breaking Bad” e co-creatore di “Better Call Saul”. La protagonista è Rhea Seehorn, già amatissima interprete di Kim Wexler nella serie ambientata nel mondo di Albuquerque, qui alle prese con un personaggio completamente diverso, al centro di una storia che promette di sorprendere e far riflettere.

La premessa della serie è tanto originale quanto provocatoria: la persona più infelice della Terra deve salvare il mondo dalla felicità. “Pluribus” gioca con i generi mescolando dramma, fantascienza e dark comedy, in un racconto che esplora le contraddizioni dell’animo umano e le derive di una società ossessionata dal benessere. L’atmosfera surreale e l’ironia amarognola tipiche dello stile di Gilligan tornano in una veste inedita e affascinante.

Rhea Seehorn guida un cast di assoluto livello, che comprende Karolina Wydra e Carlos-Manuel Vesga, con la partecipazione speciale di Miriam Shor e Samba Schutte. A conferma delle alte aspettative, la serie è già stata rinnovata per una seconda stagione prima ancora del suo debutto, segno della fiducia riposta nella sua forza narrativa e nella capacità di conquistare il pubblico.

Il primo trailer mostra un universo visivo curato e suggestivo, con toni che oscillano tra il grottesco e l’intimo. Gilligan sembra intenzionato a portare avanti il suo percorso di esplorazione della natura umana, ma declinandolo in una dimensione più metaforica e ironica, dove la felicità diventa una minaccia e la disperazione un’arma di salvezza.

“Pluribus” debutta su Apple TV il 7 novembre con i primi due episodi dei dieci totali previsti per la prima stagione. I successivi usciranno con cadenza settimanale fino al 26 dicembre, accompagnando gli spettatori per tutta la fine dell’anno con un racconto che promette di essere tanto incisivo quanto imprevedibile.

Con il suo tono dark, la scrittura tagliente e un cast eccezionale, “Pluribus” si prepara a diventare uno dei titoli di punta dell’autunno televisivo. Per i fan di Gilligan e Seehorn si tratta di un ritorno atteso, ma anche di un nuovo punto di partenza: un viaggio alla scoperta di come, a volte, proprio chi ha perso ogni speranza può essere chiamato a restituirla al mondo.

