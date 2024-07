Porsche Design presenta il Chronograph 1–Hodinkee 2024 Edition

Con il Chronograph 1 – Hodinkee 2024 Edition, Porsche Design e Hodinkee, la piattaforma di orologi leader a livello mondiale, fanno rivivere una leggenda e la reinterpretano nell’ambito di un’imponente trilogia. Dalla creazione del Chronograph I, progettato dal Professor Ferdinand Alexander Porsche nel 1972, gli orologi Porsche Design sono sinonimo di design e qualità senza tempo. F. A. Porsche, che ha progettato anche l’iconica Porsche 911 voleva creare un orologio che fosse inconfondibilmente derivato dall’auto e che offrisse una funzionalità illimitata. Il risultato è stato il primo orologio da polso al mondo interamente nero, a differenza dell’argento o dell’oro comunemente utilizzati all’epoca.

L’Hodinkee 2024 Edition è limitata a 350 esemplari in tutto il mondo e combina un design senza tempo che cattura lo spirito degli anni ’70 con una tecnologia all’avanguardia. La cassa è interamente realizzata in titanio ultraresistente e leggero e rivestita di nero con carburo di titanio altamente resistente ai graffi. Il fondello chiuso riporta la storica icona Porsche Design, così come la dicitura Porsche Design e il numero dell’edizione limitata (XXX/350). Presenta inoltre la scritta Hodinkee, l’icona Hodinkee (H), l’anno “2024” e l’incisione “TRILOGY – CHAPTER 1”. Questo cronografo è il primo della collaborazione con Hodinkee. Il bracciale in titanio con rivestimento in carburo di titanio nero riprende il colore che ha reso celebre l’Originale Chronograph I.

Il primo modello della trilogia consente di orientarsi anche al buio, grazie alle lancette delle ore e dei minuti e agli indici delle ore dotati di uno speciale materiale luminoso Super-LumiNova che replica l’aspetto degli indici al radio e al trizio invecchiati. L’effetto patina che ne deriva conferisce al Chronograph 1 Hodinkee 2024 Edition un eccezionale carattere vintage. Altre caratteristiche uniche sono la scala tachimetrica con la storica grafica “1 Mile” sul rehaut, ispirata alla patria di Hodinkee, gli Stati Uniti, e la “H” a ore 6, che fa riferimento al logo Hodinkee ed è rifinita nel caratteristico rosso Porsche Design del 1972. Anche la storica icona Porsche Design e la storica scritta Porsche Design sul quadrante nero opaco del marchio rendono omaggio all’originale.