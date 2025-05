PUMA e Manchester City: il ritorno dell’iconico sash sulla maglia home 25/26

PUMA e Manchester City hanno svelato la nuova maglia Home per la stagione 2025/26, unendo tradizione e innovazione con il ritorno del celebre design a “sash”. La maglia, riconoscibile per la base sky-blue tipica del City, è stata arricchita con un sash white che rappresenta un tributo alle storiche trasferte del club.

Introdotto negli anni ’70 e indossato da leggende del Manchester City come Mike Summerbee, Colin Bell, Francis Lee e Tony Book, il design a strisce diagonali acquista un nuovo significato nella maglia Home per la stagione 25/26. Segna un ponte tra passato e futuro, unendo generazioni di tifosi dei *Citizens* in un’unica appassionante tradizione calcistica.

Il lancio del kit è stato celebrato con un film diretto da Glenn Kitson. John Thompson, noto per The Fast Show e Cold Feet, veste i panni del conduttore di un talent show, accompagnato da alcuni dei giocatori più celebri del City come Erling Haaland, Manuel Akanji, Oscar Bobb e Alex Greenwood. Girato nelle vicinanze dell’Etihad Stadium, il video è un tributo alla comunità, al calcio e ai semplici piaceri che uniscono i tifosi del Manchester City in tutto il mondo.

Marco Mueller, Senior Director di Product Line Management Teamsport Apparel di PUMA, ha affermato: “Siamo entusiasti di presentare l’iconico sash, reso celebre in tante trasferte del passato, ora per la prima volta sulla maglia Home. In questo e in tutti i kit della prossima stagione, vogliamo ricordare ai tifosi di tutto il mondo che la nostra partnership si basa sull’originalità, spingendoci sempre oltre in termini di design, creatività e innovazione”.

Anche Mike Summerbee, Ambasciatore del Manchester City, ha espresso il suo entusiasmo: “I kit rappresentano ricordi speciali per i giocatori e i tifosi. Il sash è sempre stato un design molto amato, che molti tifosi ricordano con affetto, e sono felice di vederlo tornare quest’anno sulla maglia Home. È stato anche un onore partecipare al video di lancio del kit e mi auguro che i tifosi di tutto il mondo lo apprezzino e che porti nuovi ricordi speciali per il Club.”

La nuova maglia è disponibile in versione Authentic e Replica. La versione Authentic, identica a quella indossata dai giocatori, è realizzata con il tessuto ULTRAWEAVE di PUMA, progettato per ridurre peso e attrito, offrendo performance di alto livello. La versione Replica mantiene lo stesso stile ma con una vestibilità più comoda, adatta sia al gioco che all’utilizzo quotidiano.

PUMA riafferma il suo impegno verso la sostenibilità attraverso l’iniziativa RE:FIBRE. Le maglie Replica, prodotte da rifiuti tessili riciclati, sono composte per almeno il 95% da materiali tessili riciclati e altri polimeri riutilizzati, rappresentando un passo significato verso un approccio più circolare e sostenibile nella produzione delle maglie calcistiche.

La nuova maglia Home debutta ufficialmente durante il Club World Cup, prevista per quest’estate negli Stati Uniti. Disponibile online sul sito PUMA e presso gli store ufficiali del Manchester City, oltre a selezionati rivenditori, la maglia rappresenta una celebrazione del passato e un passo audace verso il futuro del club e del design sportivo.