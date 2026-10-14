Ray-Ban Meta Audio: arrivano gli occhiali smart dedicati esclusivamente all'esperienza audio

Il mondo degli smart glasses si arricchisce di una novità rivoluzionaria: i Ray-Ban Meta Audio, i primi occhiali Meta creati esclusivamente per l'esperienza audio, sono ora disponibili per l'acquisto con prezzi a partire da 349 euro.

L'audio si conferma al centro delle esigenze degli utenti dei più recenti occhiali intelligenti, spingendo Meta e Ray-Ban a progettare il modello più leggero e sottile mai realizzato. Con un peso di soli 43 grammi, i Ray-Ban Meta Audio possono essere indossati tutto il giorno, offrendo fino a 12 ore di autonomia continua e ben 48 ore aggiuntive grazie alla custodia di ricarica.

Questi occhiali permettono di ascoltare musica e podcast a mani libere senza isolarsi dall'ambiente circostante, effettuare chiamate con una voce più chiara grazie alla riduzione di oltre il 90% dei rumori di fondo e accedere in qualunque istante a Meta AI.

L'assenza della fotocamera ha inoltre permesso di lavorare ulteriormente sul design, realizzando la montatura più sottile mai sviluppata da Meta. Disponibili nei modelli iconici Clubmaster, d'ispirazione retrò, e Burbank, dal gusto classico, possono essere personalizzati con lenti Clear, Sun, Polarized e Transitions, comprese quelle graduate, per rispondere alle diverse necessità di stile e funzionalità.

Ma le sorprese non finiscono qui: dal 13 ottobre debuttano in Italia, Francia e Germania i Meta Ray-Ban Display, i primi occhiali AI con display integrato, dopo il lancio negli Stati Uniti, Regno Unito e Canada. L'ampliamento della gamma e dei mercati sancisce un'ulteriore evoluzione per portare gli smart glasses a un pubblico sempre più vasto in Europa.

Le principali innovazioni riguardano una qualità sonora avanzata, uno stile fedele al DNA Ray-Ban e un'esperienza utente resa più intelligente e accessibile dal supporto di Meta AI. Il tutto in una proposta pensata realmente per accompagnare la quotidianità, dal lavoro al tempo libero, dal fitness agli spostamenti urbani.