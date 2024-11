Razer USB 4 Dock: il futuro della connettività per gaming e produttività

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, consolida la propria posizione nel mercato degli accessori per PC con il lancio del rivoluzionario Razer USB 4 Dock. Pensato per garantire performance di alto livello, questo dispositivo segna un passo avanti nella connettività, unendo trasferimenti dati ultra-rapidi e supporto per configurazioni a doppio monitor, rispondendo così alle crescenti esigenze in ambito gaming e produttività avanzata.

Il Razer USB 4 Dock è realizzato secondo il più recente standard USB 4, capace di raggiungere velocità di trasferimento fino a 40 Gb/s, otto volte superiori rispetto ai precedenti standard USB 3.0. Questo notevole incremento assicura che periferiche come mouse, tastiere, cuffie e dispositivi di streaming operino al massimo delle loro potenzialità, senza alcun collo di bottiglia. Inoltre, la porta USB-C upstream del dock supporta una potenza di erogazione fino a 100W, permettendo ai laptop connessi di rimanere sempre carichi durante intense sessioni di gioco o di lavoro.

Adattandosi al panorama tecnologico in continua evoluzione, il dock USB 4 di Razer offre una gamma completa di connessioni, tra cui HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB A, USB C e supporta persino schede SD di diverse dimensioni. In linea con le esigenze del gaming, include anche una porta dedicata a 2,4GHz che riduce le interferenze wireless, migliorando l’affidabilità delle periferiche di gioco collegate. Una caratteristica distintiva del dock è il pulsante di accensione indipendente, che permette di ricaricare i dispositivi senza la necessità di una connessione al PC, il tutto gestito attraverso un singolo cavo per una configurazione semplice e intuitiva.

Supporto per doppio monitor con uscita display fino a 4K 120Hz

Nel mondo del gaming competitivo, la velocità è essenziale. Il Razer USB 4 Dock supporta un’uscita 4K rapida a 120Hz per un singolo monitor, pur essendo in grado di gestire un secondo display 4K a 60Hz, assicurando un gameplay fluido e ad alta risoluzione, con la possibilità di utilizzare uno schermo aggiuntivo per le applicazioni critiche. Disponibile nelle colorazioni nero o Mercury bianco, il Razer USB 4 Dock trasforma qualsiasi setup in una potente stazione di gioco e produttività, superando le tradizionali limitazioni legate all’utilizzo di un dock.

Il Razer Dock USB 4 crea un ambiente ordinato, alimentando tutte le periferiche e il laptop attraverso un singolo cavo. Rappresenta la perfetta combinazione di connettività ad alta velocità e funzionalità avanzate, racchiuse in un robusto chassis in alluminio, stabilendo un nuovo standard per le soluzioni di gioco e produttività.