Richard Mille e McLaren: una nuova icona di performance

Richard Mille ha presentato l’RM 65-01 McLaren Automatic Split-Seconds Chronograph W1, una creazione che rappresenta il quarto capitolo della prestigiosa collaborazione con McLaren, il leggendario produttore britannico di supercar di lusso. Questo orologio rivoluzionario è ispirato alla nuova supercar McLaren W1, la naturale evoluzione di due modelli iconici: la McLaren F1 (1992) e la McLaren P1TM (2013). La W1 ridefinisce gli standard delle auto McLaren, portandole a nuovi livelli di prestazioni.

L’RM 65-01 McLaren W1 incarna perfettamente le caratteristiche della McLaren W1 in termini di design, materiali e funzionalità. Il progetto era chiaro: l’orologio doveva riflettere le avanzate performance della W1, unendo un’estetica moderna e funzionale a un movimento altrettanto innovativo. Questo sforzo congiunto tra Richard Mille e McLaren evidenzia valori comuni: la passione per l’eccellenza e il desiderio di superare ogni limite.

Il cuore pulsante dell’RM 65-01 McLaren W1 è il movimento cronografico automatico più performante di Richard Mille, l’RMAC4, che opera a 5 Hz (36.000 alternanze all’ora). Grazie a questa elevata frequenza, l’orologio può misurare il tempo trascorso fino a un decimo di secondo. La frizione verticale del movimento e le due ruote a sei colonne assicurano una precisione estrema e un’operatività fluida.

Oltre alla precisione, l’RM 65-01 McLaren W1 introduce anche un innovativo sistema di “carica rapida”. Con un semplice pulsante in quarzo arancione TPT®, è possibile ricaricare rapidamente la riserva di carica di 60 ore, una funzionalità ideale per chi è sempre in movimento. Il design robusto dell’orologio, con i suoi 480 componenti, e il rotore a geometria variabile lo rendono perfetto anche per l’uso quotidiano, riflettendo la filosofia “performance everywhere” di McLaren.

Il calibro dell’RM 65-01 è una vera e propria opera d’ingegneria. Salvador Arbona, direttore tecnico dei movimenti di Richard Mille, ha dichiarato: “Questo progetto incarna la filosofia del marchio di spingersi oltre i limiti tecnici per creare orologi innovativi, funzionali e altamente performanti.”

L’RM 65-01 McLaren W1 si distingue anche per la sua cassa in Carbon TPT®, che misura 43,84 x 49,94 x 16,19 mm. La sua forma trae ispirazione dalla vista dall’alto della McLaren W1, e la lunetta “doppia”, realizzata in titanio grado 5, rappresenta una delle sfide tecniche più complesse mai affrontate da Richard Mille. Con soli cinque decimi di millimetro di spessore nel suo punto più sottile, questa lunetta è la più sottile mai prodotta dal marchio.

Anche il quadrante scheletrato in titanio dell’RM 65-01 è stato progettato in omaggio alle supercar McLaren, con un design ispirato ai motivi delle ruote. I dettagli arancione papaya, tipici del marchio McLaren, richiamano l’interno di una supercar e migliorano l’ergonomia dell’orologio.

L’RM 65-01 McLaren W1 è dotato della celebre corona “selettore di funzioni”, che permette di scegliere tra tre modalità: carica (W), regolazione della data (D) e impostazione manuale (H). Questa corona, realizzata in titanio di grado 5 con inserti in gomma, richiama il design degli alberi di trasmissione della W1, mentre il cinturino in caucciù arancione papaya evoca le linee aerodinamiche della vettura.

L’RM 65-01 McLaren W1 non è semplicemente un orologio, ma una celebrazione dell’ingegneria avanzata e della passione per la velocità, un connubio perfetto tra Richard Mille e McLaren.