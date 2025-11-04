Connect with us

“Road to Screamer”: il documentario che svela la rinascita di un’icona dei racing arcade

Published

Milestone ha pubblicato “Road to Screamer”, un documentario di 15 minuti che accompagna gli spettatori nel cuore del processo creativo dietro il ritorno di uno dei simboli più amati dei racing arcade degli anni ’90. Attraverso interviste esclusive, il video racconta come il team italiano, insieme a partner internazionali di spicco, abbia reinventato Screamer per una nuova generazione di giocatori, fondendo nostalgia e innovazione.

Il Development & Creative Director Michele Caletti e l’Executive Producer & Associate Creative Director Andrea Basilio aprono il documentario riflettendo sull’eredità della serie originale, esprimendo la volontà di reinterpretarne lo spirito pionieristico. “Siamo partiti dal desiderio di reimmaginare un’esperienza che ha segnato un’epoca, portandola a un livello narrativo e tecnico mai visto prima”, affermano. L’obiettivo è creare un racing arcade dotato di trama profonda, capace di fondere gameplay e narrazione senza soluzione di continuità.

Federico Cardini, Game Director di Screamer, illustra l’innovativo sistema di guida twin-stick e l’Echo System, una meccanica che intreccia l’azione in pista con gli elementi narrativi del gioco. Ispirandosi ai giochi di combattimento, Cardini spiega che ogni pilota disporrà di abilità uniche, introducendo una dimensione competitiva più profonda.

Il Narrative Designer Kerry Kazmierowicztrimm presenta un universo narrativo distopico, in cui cinque squadre e quindici piloti si sfidano tra vendetta, dolore, traumi e redenzione. Ogni arco narrativo è strettamente intrecciato, dando vita a un mondo coerente e ricco di sfumature emotive. L’Art Director Federico Mattioli sottolinea come la narrazione abbia influenzato profondamente la progettazione di ambienti, veicoli e personaggi, rendendo ogni elemento visivo parte integrante del racconto.

Da Los Angeles, Annis Naeem, Director dello studio di design Plumehead, spiega come il design delle auto sia stato concepito per riflettere la personalità dei personaggi, unendo funzionalità e stile in un equilibrio estetico accurato. Parallelamente, Daisuke Shimamura, Animation Director di Polygon Pictures, racconta l’approccio scelto per trasmettere l’anima ispirata agli anime del gioco. Shimamura rivela di aver supervisionato la creazione di sequenze animate che esaltano l’intensità emotiva di ogni pilota, rafforzando la dimensione narrativa complessiva.

Un altro momento centrale del documentario riguarda le interviste con Troy Baker e Aleks Le, due protagonisti del doppiaggio di Screamer. Baker interpreta per la prima volta nella sua carriera il ruolo di un antagonista in un videogioco, un’esperienza che egli stesso definisce stimolante e inedita: “Portare in vita un personaggio oscuro è stata una sfida che mi ha spinto a esplorare nuove sfumature della recitazione”. Aleks Le, invece, descrive come il suo personaggio Hiroshi rappresenti una versione complessa dell’archetipo dell’eroe, offrendo l’opportunità di sperimentare una diversa prospettiva emotiva.

“Road to Screamer” si presenta così come un documento prezioso per comprendere l’ambizione di Milestone: restituire forza e identità a un titolo leggendario, arricchendolo con tecnologie moderne e uno storytelling maturo. Il progetto, che unisce arte, tecnica e passione, celebra la rinascita di un’icona capace di parlare tanto ai fan storici quanto ai nuovi giocatori.

Il nuovo Screamer è atteso per il 2026 e sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

