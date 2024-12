Salomon lancia la prima collezione ufficiale Milano Cortina 2026

Salomon, il celebre marchio di lifestyle moderno legato agli sport di montagna, ha compiuto un altro passo significativo nel suo percorso di collaborazione con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo essere diventato Premium Partner dell’evento nell’ottobre 2023, Salomon ha annunciato a novembre 2024 la firma di un importante contratto di licensing, che prevede lo sviluppo di una collezione esclusiva di prodotti ufficiali.

L’accordo prevede la creazione di una linea completa di “official licensed products”, pensata per il grande pubblico. La collezione includerà scarpe, giacche, pantaloni, strati intermedi, t-shirt, accessori e attrezzature per gli sport invernali. Questi prodotti saranno disponibili a partire da ottobre 2025, consolidando il ruolo di Salomon come punto di riferimento per chi vive e ama la montagna e il lifestyle sportivo.

Per celebrare questo nuovo capitolo, Salomon ha lanciato una “capsule collection” con i primi articoli ufficiali targati Milano Cortina 2026. La collezione comprende cinque prodotti esclusivi: una felpa, una t-shirt, un cappellino, un berretto e uno scaldacollo, tutti decorati con il logo ufficiale dei Giochi. Gli articoli sono già disponibili presso il Salomon Store di Milano, recentemente inaugurato in Corso Garibaldi 12, oltre che online nell’Olympic Shop ufficiale di Milano Cortina 2026, sul sito italiano di Salomon e in negozi selezionati.

“Siamo orgogliosi di presentare la prima capsule della collezione Milano Cortina 2026, che offre un’anteprima di come Salomon celebra lo spirito dei Giochi Invernali. Guardando al lancio della collezione completa previsto per ottobre 2025, questa capsule rappresenta il primo passo di un percorso appassionante, che porta l’entusiasmo dei Giochi più vicino a tutti”, ha dichiarato Ilaria Cestonaro, Marketing Manager di Salomon Italia.

Nell’ambito dell’accordo siglato nel 2023, Salomon non si limiterà a creare una linea di prodotti ufficiali: il marchio fornirà anche le divise per quasi 20.000 volontari, tedofori e membri dello staff che saranno coinvolti nell’organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.