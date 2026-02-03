Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sport

Samsung celebra lo spirito olimpico con la Pin Collection d’autore firmata da Olimpia Zagnoli

Published

Samsung Electronics rende omaggio allo spirito olimpico reinterpretando una delle tradizioni più amate dei Giochi, lo scambio delle pin, attraverso un progetto di design esclusivo che unisce creatività, collezionismo e cultura sportiva. Nasce così la Pin Collection d’autore firmata dall’artista Olimpia Zagnoli, un’iniziativa che celebra i valori universali di apertura, connessione e inclusione in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

La collezione si compone di dieci pin esclusive, ciascuna ispirata agli sport olimpici e paralimpici, ai territori simbolo di Milano e Cortina e ai principi che guidano il movimento olimpico. Nel linguaggio visivo inconfondibile di Zagnoli, le pin diventano piccole opere d’arte capaci di unire tradizione e contemporaneità, design e identità sportiva.

Dal 6 al 22 febbraio, l’iniziativa prenderà vita attraverso una rete di punti vendita selezionati in tutta Italia. Qui il pubblico sarà invitato a vivere l’esperienza del collezionismo non solo come un gesto di memoria, ma come un momento di incontro, relazione e scoperta. L’obiettivo è trasformare l’attesa per i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026 in un’occasione di partecipazione condivisa, in piena sintonia con la visione di Samsung, che da sempre punta a un design capace di creare connessioni autentiche, andando oltre la semplice tecnologia.

“Il progetto unisce design, collezionismo e cultura olimpica in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, trasformando l’attesa in un’esperienza condivisa e partecipativa”, si legge nella presentazione dell’iniziativa.

Con questa Pin Collection, Samsung rinnova il proprio impegno nei confronti del mondo olimpico e celebra il potere del design come linguaggio universale di connessione. Le pin, simbolo di scambio e incontro tra culture, diventano così il veicolo ideale per trasmettere i valori di inclusione e partecipazione che accomunano sport, arte e innovazione.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Società

Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattito

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Spettacolo

Birthh annuncia “Senza Fiato”: il primo album interamente in italiano

Sport

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 accende Como: sport, musica e solidarietà
Myplant & Garden

Società

Myplant & Garden 2026: 60.000 metri quadri, quattro padiglioni a Rho

Tecnologia

Samsung lancia il nuovo Color E-Paper da 13 pollici realizzato in bio-resina di fitoplancton

Spettacolo

LDA e AKA 7EVEN: nasce “Poesie Clandestine”, un’unione artistica che debutta a Sanremo 2026

Spettacolo

Milano Cortina 2026: Warner Bros. Discovery porta l’Olimpiade in diretta integrale su HBO Max

Motori

Volkswagen celebra 50 anni di Golf GTI con la nuova GTI EDITION 50

Spettacolo

JET: la band australiana dei record torna in Italia

Spettacolo

“Your Friends & Neighbors”: Apple TV svela il teaser della seconda stagione e annuncia il rinnovo per la terza

Senza categoria

FIAT e Fiat Professional iniziano il 2026 in forte crescita: immatricolazioni e quota di mercato in aumento

Tecnologia

Oakley Meta debutta al Super Bowl con una campagna spettacolare tra sport e tecnologia AI

Giochi

Undisputed arriva su PS Plus: l’esperienza di boxe più realistica di sempre

Turismo

San Valentino tra vigne e charme rurale: Cà Rovere e Castel Bricon celebrano l’amore nei Colli Berici

Spettacolo

Eugenio Finardi celebra 50 anni di carriera con un doppio tour tra teatro e rock

Spettacolo

Apple Music celebra Bad Bunny con “Verso l’Halftime” in vista del Super Bowl LX

Sport

Samsung celebra lo spirito olimpico con la Pin Collection d’autore firmata da Olimpia Zagnoli

Motori

Omoda 7 “The Most Beautiful Crossover” ridefinisce l’esperienza della smart mobility

Motori

Toyota apre il 2026 da leader: Aygo X Hybrid domina tra le full hybrid

Motori

Lancia trionfa agli IAB MIXX Awards 2026: oro nella categoria Social Media

Motori

Mazda lancia un album per testare i suoi impianti audio Harmonic Acoustic
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Sport

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 accende Como: sport, musica e solidarietà

Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 prosegue il suo percorso in Lombardia con la sua cinquantottesima giornata, arrivando oggi a Como...

10 ore ago

Tecnologia

Samsung lancia il nuovo Color E-Paper da 13 pollici realizzato in bio-resina di fitoplancton

Samsung Electronics ha annunciato il lancio globale del Samsung Color E-Paper da 13 pollici (modello EM13DX), ampliando la propria gamma di soluzioni e-paper a...

11 ore ago

Tecnologia

Oakley Meta debutta al Super Bowl con una campagna spettacolare tra sport e tecnologia AI

Quest’anno il Super Bowl sarà anche la cornice del debutto di Oakley Meta, la nuova generazione di occhiali sportivi intelligenti sviluppata da Meta in...

14 ore ago

Sport

LG e Snowit insieme per una promozione che porta gli appassionati direttamente sulle piste

L’arrivo della stagione invernale richiama il fascino della neve, dello sport e del relax davanti alla TV. In questa cornice, LG e Snowit lanciano...

1 giorno ago