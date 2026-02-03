Samsung celebra lo spirito olimpico con la Pin Collection d’autore firmata da Olimpia Zagnoli

Samsung Electronics rende omaggio allo spirito olimpico reinterpretando una delle tradizioni più amate dei Giochi, lo scambio delle pin, attraverso un progetto di design esclusivo che unisce creatività, collezionismo e cultura sportiva. Nasce così la Pin Collection d’autore firmata dall’artista Olimpia Zagnoli, un’iniziativa che celebra i valori universali di apertura, connessione e inclusione in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

La collezione si compone di dieci pin esclusive, ciascuna ispirata agli sport olimpici e paralimpici, ai territori simbolo di Milano e Cortina e ai principi che guidano il movimento olimpico. Nel linguaggio visivo inconfondibile di Zagnoli, le pin diventano piccole opere d’arte capaci di unire tradizione e contemporaneità, design e identità sportiva.

Dal 6 al 22 febbraio, l’iniziativa prenderà vita attraverso una rete di punti vendita selezionati in tutta Italia. Qui il pubblico sarà invitato a vivere l’esperienza del collezionismo non solo come un gesto di memoria, ma come un momento di incontro, relazione e scoperta. L’obiettivo è trasformare l’attesa per i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026 in un’occasione di partecipazione condivisa, in piena sintonia con la visione di Samsung, che da sempre punta a un design capace di creare connessioni autentiche, andando oltre la semplice tecnologia.

“Il progetto unisce design, collezionismo e cultura olimpica in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, trasformando l’attesa in un’esperienza condivisa e partecipativa”, si legge nella presentazione dell’iniziativa.

Con questa Pin Collection, Samsung rinnova il proprio impegno nei confronti del mondo olimpico e celebra il potere del design come linguaggio universale di connessione. Le pin, simbolo di scambio e incontro tra culture, diventano così il veicolo ideale per trasmettere i valori di inclusione e partecipazione che accomunano sport, arte e innovazione.