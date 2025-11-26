Samsung e Ferragamo portano a Milano un’esperienza immersiva tra tecnologia e moda

Nel cuore di Milano prende vita un progetto che unisce eleganza, innovazione e creatività. Samsung Electronics e Ferragamo inaugurano nel capoluogo lombardo uno spazio immersivo dedicato al dialogo tra tecnologia e stile, parte integrante del percorso “The Gift – Portrait of a Winter’s Tale”, a cura di Portrait Milano.

Fino al 6 gennaio 2026, in Piazza del Quadrilatero, il pubblico potrà accedere a un raffinato chalet di vetro in cui la tecnologia diventa protagonista di un’esperienza multisensoriale. L’iniziativa consente ai visitatori di scoprire come i più recenti flagship Galaxy — tra cui Galaxy Z Fold7 e Galaxy S25 Ultra — possono integrarsi con la moda e la creatività attraverso l’intelligenza artificiale.

Al centro dell’esperienza si trova Gemini Live, un’innovativa funzione capace di offrire consulenze di stile in tempo reale grazie all’analisi visiva. L’AI interpreta gusti, colori e proporzioni, restituendo suggerimenti personalizzati che trasformano il rapporto tra individuo, immagine e identità. Lo spazio ospita inoltre un set fotografico interattivo dove l’intelligenza artificiale rielabora i ritratti realizzati con Galaxy S25 Ultra, trasformandoli in immagini dal look editoriale, esaltando l’estetica e la personalità di ciascun partecipante.

Il progetto, curato nei minimi dettagli, nasce con l’obiettivo di mostrare come la tecnologia possa diventare un vero strumento di empowerment creativo ed espressione personale. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di contaminazione tra il mondo della moda e quello digitale, in un contesto — quello milanese — che da sempre coniuga avanguardia e tradizione estetica.

Attraverso questa collaborazione, Samsung e Ferragamo propongono un dialogo tra due linguaggi solo apparentemente distanti, ma uniti da una comune visione del futuro: un futuro in cui l’AI non sostituisce l’estro umano, bensì lo amplifica, offrendo nuovi strumenti di sperimentazione e nuove modalità per raccontare se stessi.

Con “The Gift – Portrait of a Winter’s Tale”, la capitale della moda ospita dunque un’esperienza aperta a tutti, in cui tecnologia e arte visiva si fondono in un racconto contemporaneo dell’innovazione. Un invito a esplorare come il digitale possa farsi poesia, e come ogni gesto creativo, supportato dall’AI, possa diventare un ritratto unico del proprio stile.