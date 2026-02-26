Samsung estende il suo impegno per l’ambiente: Galaxy for the Planet e i nuovi obiettivi per il 2030

Samsung Electronics ha annunciato un ulteriore passo avanti nella sua strategia ambientale con l’ampliamento dell’iniziativa Galaxy for the Planet. L’azienda mira a consolidare i risultati raggiunti e a fissare nuovi obiettivi che guardano al 2030, rafforzando così il proprio impegno verso una tecnologia più sostenibile e responsabile.

Secondo quanto comunicato, la società ha raggiunto in anticipo i target fissati per il 2025. Tra i risultati ottenuti figurano l’uso esteso di materiali riciclati, una netta riduzione dei rifiuti, l’eliminazione della plastica monouso dagli imballaggi e l’adozione di pratiche produttive più sostenibili. Raggiunti questi traguardi, Samsung ha deciso di estendere la propria azione oltre il ciclo di vita dei prodotti, inaugurando una nuova fase della strategia ambientale.

Il nuovo piano prevede un’attenzione particolare alla circolarità dei materiali, volta a dare nuova vita alle risorse e ridurre gli sprechi. L’azienda intende inoltre concentrarsi sulla gestione responsabile delle risorse idriche, tema sempre più urgente nel contesto globale, e sulla tutela della biodiversità, riconoscendo l’importanza di preservare gli ecosistemi naturali anche attraverso le proprie attività industriali.

Attraverso questi punti chiave, l’obiettivo dichiarato è ridurre ulteriormente l’impatto ambientale delle operazioni mobile a livello globale entro il 2030. Questo impegno si inserisce in una visione a lungo termine che punta a un’economia più circolare e a processi produttivi capaci di integrare principi di sostenibilità in ogni fase, dalla progettazione alla distribuzione dei prodotti.

Galaxy for the Planet continua così a rappresentare un pilastro delle strategie green di Samsung Electronics, riaffermando la volontà dell’azienda di contribuire concretamente alla lotta contro i cambiamenti climatici e alla costruzione di un futuro tecnologico più attento all’ambiente.