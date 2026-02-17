Samsung porta in Europa la nuova serie Galaxy Book6: potenza, design e intelligenza artificiale

Samsung Electronics segna un nuovo traguardo nel mercato europeo con il debutto della nuova serie Galaxy Book6, una gamma di laptop premium che introduce un importante salto generazionale in termini di prestazioni e design. La lineup, composta da Galaxy Book6 Ultra, Galaxy Book6 Pro e Galaxy Book6, è pensata per rispondere alle esigenze dei professionisti contemporanei, combinando potenza di calcolo, leggerezza e integrazione intelligente con l’ecosistema Galaxy.

Il cuore della nuova generazione è costituito dai processori Intel® Core™ Ultra Serie 3 che promettono prestazioni superiori e una gestione efficiente dei flussi di lavoro più impegnativi. Nella versione Galaxy Book6 Ultra, Samsung introduce anche una GPU dedicata NVIDIA® GeForce RTX™ serie 5000, pensata per offrire un’esperienza fluida nelle attività di editing multimediale, progettazione grafica e gaming avanzato.

Oltre alla potenza, l’azienda punta su un design ultra-sottile e su materiali di alta qualità, capaci di coniugare eleganza e portabilità. Il nuovo sistema di raffreddamento garantisce prestazioni stabili anche durante le sessioni di lavoro più intense, rendendo la serie Galaxy Book6 un punto di riferimento per chi cerca affidabilità e comfort nell’uso quotidiano.

Un elemento centrale di questa nuova generazione è l’integrazione di funzionalità AI avanzate, pensate per ottimizzare la produttività e semplificare i processi creativi. Dal multitasking alla creazione di contenuti digitali, fino alle operazioni più ordinarie, l’intelligenza artificiale contribuisce a rendere ogni attività più efficiente.

Samsung continua così a rafforzare la sinergia tra i propri dispositivi, offrendo un’esperienza sempre più connessa e intelligente. L’integrazione con l’ecosistema Galaxy consente una gestione fluida dei file, una comunicazione tra dispositivi senza interruzioni e una produttività che si estende oltre il singolo strumento di lavoro.

La nuova serie Galaxy Book6 sarà disponibile per il preordine a partire dal 25 febbraio in diversi mercati europei, con la disponibilità ufficiale dall’11 marzo. In Italia i prezzi partiranno da 1.149 euro, confermando la posizione della linea tra i prodotti premium nel segmento notebook.

Con la serie Galaxy Book6, Samsung rinnova la propria proposta nel settore PC portando su larga scala la potenza dell’hardware di nuova generazione, l’intelligenza artificiale integrata e il design raffinato che da sempre contraddistingue il marchio.