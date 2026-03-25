Samsung presenta i nuovi Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G: innovazione e intelligenza per tutti

Samsung Electronics amplia la propria gamma di smartphone lanciando i nuovi Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G, due modelli progettati per offrire funzionalità evolute, un design premium e un’esperienza d’uso ancora più intuitiva. Con questi nuovi dispositivi, il marchio conferma il proprio impegno nel rendere la tecnologia di ultima generazione accessibile a un pubblico sempre più ampio.

I nuovi modelli della serie Galaxy A introducono una versione potenziata di Awesome Intelligence, la suite di strumenti basata su intelligenza artificiale che mira a migliorare produttività, creatività e fotografia. Grazie a queste funzioni, gli utenti potranno contare su un’esperienza d’uso più fluida e personalizzata, con soluzioni intelligenti che semplificano le attività quotidiane e valorizzano le immagini scattate con la fotocamera principale.

Entrambi gli smartphone sono equipaggiati con una fotocamera da 50 MP, elemento chiave per garantire scatti nitidi e di alta qualità in qualsiasi condizione di luce. Il display immersivo promette una visione coinvolgente dei contenuti multimediali, mentre la certificazione IP68 assicura una maggiore durabilità, proteggendo i dispositivi da polvere e acqua.

Particolarmente rilevante è anche l’attenzione alla longevità del prodotto: Samsung ha annunciato che i nuovi Galaxy A57 5G e A37 5G offriranno fino a sei generazioni di aggiornamenti Android e di sicurezza. Si tratta di un impegno concreto a garantire prestazioni costanti e un livello di protezione elevato nel tempo, aspetto sempre più richiesto dagli utenti attenti alla sostenibilità e al valore nel lungo termine.

I nuovi Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G saranno disponibili in Italia a partire dal 10 aprile, ampliando ulteriormente le opzioni per chi cerca uno smartphone capace di unire design moderno, intelligenza avanzata e prestazioni affidabili.

Con questi lanci, Samsung ribadisce la propria missione di rendere l’innovazione mobile sempre più accessibile, offrendo dispositivi pensati non solo per le esigenze tecnologiche di oggi, ma anche per quelle di domani.