Samsung presenta Virtual Home: la casa connessa a portata di browser

Perché collegare gli elettrodomestici al Wi-Fi di casa? È una domanda ancora molto comune quando si parla di Smart Home, soprattutto per chi considera la Casa Connessa una tecnologia complessa o non indispensabile nella vita di tutti i giorni. In realtà, l'ecosistema Samsung SmartThings punta proprio a rendere più semplice la gestione dei dispositivi domestici, trasformando smartphone ed elettrodomestici connessi in strumenti capaci di dialogare tra loro.

L'app Samsung SmartThings è oggi utilizzata da milioni di persone nel mondo ed è compatibile con prodotti di migliaia di marchi partner. Il principio alla base è semplice: mettere in comunicazione i dispositivi della casa per controllarli, monitorarne alcune funzioni e creare un'esperienza più personalizzata.

Per molti elettrodomestici Samsung, il primo passo verso la Casa Connessa è particolarmente immediato. Se il prodotto dispone del codice QR SmartThings, è sufficiente inquadrarlo con lo smartphone e seguire le indicazioni visualizzate sullo schermo. In questo modo il dispositivo può essere rapidamente associato all'ecosistema SmartThings.

Una procedura pensata per ridurre al minimo la complessità e permettere anche a chi non ha particolare familiarità con la tecnologia di iniziare a utilizzare le funzioni della casa connessa.

Ma cosa si può fare concretamente una volta configurati i dispositivi? Uno degli aspetti più immediati è il controllo da remoto. È possibile, per esempio, avviare la lavatrice per trovare il bucato pronto al rientro oppure verificare e spegnere un televisore rimasto accidentalmente acceso. La gestione attraverso SmartThings può inoltre aiutare a tenere sotto controllo i consumi dei dispositivi compatibili.

Per chi vuole capire come funziona una Casa Connessa prima di acquistare o collegare un dispositivo, Samsung propone Virtual Home, un'esperienza interattiva accessibile direttamente dal browser.

Non è quindi necessario scaricare l'applicazione o avere fisicamente un prodotto connesso per esplorare le possibilità dell'ecosistema. L'esperienza permette di muoversi virtualmente all'interno della casa e comprendere in modo intuitivo come SmartThings possa essere utilizzato nella gestione delle attività quotidiane.

L'interfaccia è organizzata in quattro aree principali: Home, Dispositivi, Life e Routine. Una suddivisione che permette di comprendere rapidamente come le diverse funzioni possano integrarsi tra loro.

Il valore della Casa Connessa non si limita però alla possibilità di accendere o spegnere un dispositivo a distanza. Uno degli aspetti più interessanti riguarda infatti il rapporto tra tecnologia e persone.

Nella sezione Life di SmartThings è disponibile, per esempio, la funzione Family Care, pensata per aiutare gli utenti a mantenere una maggiore vicinanza ai propri familiari, compresi gli anziani. La funzione utilizza informazioni relative alle attività quotidiane raccolte dagli elettrodomestici Samsung connessi e dai dispositivi mobili compatibili.

L'obiettivo non è sostituire il contatto personale, ma offrire un ulteriore strumento per cogliere eventuali cambiamenti nelle abitudini quotidiane. Una variazione nelle attività può infatti suggerire quando potrebbe essere utile effettuare una verifica o semplicemente mettersi in contatto con un familiare.

È proprio in questa prospettiva che la Smart Home assume un significato più ampio: non soltanto una casa piena di dispositivi tecnologici, ma un ambiente nel quale gli strumenti connessi possono contribuire a rendere più semplice la gestione delle attività quotidiane, più consapevole il controllo dei consumi e, in alcuni casi, più facile rimanere vicini alle persone care.

In questo senso, collegare un elettrodomestico al Wi-Fi non rappresenta necessariamente un passaggio tecnologico fine a se stesso. Può diventare il primo passo per costruire un ecosistema domestico più efficiente, intuitivo e personalizzato.