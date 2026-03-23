Samsung punta a rivoluzionare la condivisione file tra dispositivi. La multinazionale sudcoreana Samsung Electronics ha annunciato l’introduzione del supporto ad AirDrop all’interno della funzione Quick Share sulla nuova serie Galaxy S26, segnando un passo significativo verso un ecosistema sempre più aperto e interoperabile.

L’obiettivo è chiaro: semplificare e rendere più immediata la condivisione di contenuti tra dispositivi, avvicinando l’esperienza d’uso a quella già apprezzata dagli utenti Apple. Con questa novità, Samsung mira a colmare il divario tra piattaforme diverse, offrendo agli utenti Galaxy una soluzione ancora più versatile e intuitiva.

Il rollout della nuova funzionalità partirà dal 23 marzo in Corea, per poi essere progressivamente esteso a numerosi mercati internazionali, tra cui Europa, Nord America, America Latina, Giappone, Hong Kong, Sud-est asiatico e Taiwan. Una strategia globale che conferma la volontà dell’azienda di rafforzare la propria presenza nel segmento premium e migliorare l’esperienza utente su scala mondiale.

In una prima fase, il supporto ad AirDrop tramite Quick Share sarà disponibile esclusivamente sui dispositivi della serie Galaxy S26, sottolineando il ruolo centrale di questa gamma nella roadmap tecnologica del brand. Eventuali estensioni ad altri modelli verranno comunicate successivamente, lasciando aperta la possibilità di un’espansione futura.