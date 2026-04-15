Samsung rivoluziona le microSD: arrivano le nuove T7 e T9 con prestazioni da record

Samsung presenta le microSD T7 e T9 con velocità fino a 200MB/s e nuove denominazioni intuitive. Prestazioni elevate per creator, gamer e professionisti.

Samsung Electronics amplia la propria offerta nel settore delle soluzioni rimovibili presentando le nuove microSD T7 e T9. La società coreana, già punto di riferimento nello storage, introduce una gamma rinnovata che punta su semplicità, prestazioni elevate e un sistema di denominazione più immediato. La T7 è stata progettata per un utilizzo quotidiano, ideale per chi cerca affidabilità e facilità d'uso, con capacità fino a 1TB e velocità di lettura che raggiungono i 170MB/s. Questa scheda risponde alle esigenze di gamer occasionali, creator di livello intermedio e utenti multipiattaforma, permettendo di espandere lo spazio su smartphone, laptop, tablet e console portatili, in modo pratico e sicuro.

Per i professionisti e gli utenti più esigenti arriva la microSD T9, pensata specificamente per chi necessita di massima velocità e affidabilità nella gestione di grandi quantità di dati. Con letture fino a 200MB/s e protezione 6-proof, questa scheda si rivolge a creator, gamer appassionati e professionisti che lavorano anche con droni e action camera. Le T9 permettono trasferimenti rapidi e sicuri anche su dispositivi dalle elevate prestazioni, supportando la creatività e l'efficienza in ogni scenario.

Un cambiamento significativo riguarda la nuova nomenclatura: la serie T indica "Trustworthiness" (Affidabilità) mentre la serie P significa "Peace of Mind" (Tranquillità). La nuova linea è sviluppata per aiutare gli utenti a identificare immediatamente il prodotto più adatto alle proprie necessità, superando le vecchie categorie come EVO Plus, PRO Plus e PRO Ultimate. Oltre a rafforzare l'identità del brand, queste sigle promettono un'esperienza utente unificata su tutta la gamma, semplificando la scelta in base alle proprie priorità tra prestazioni e capacità.

Le nuove microSD sono disponibili nei tagli da 128GB, 256GB, 512GB e 1TB per la T7 (prezzo a partire da 72,99 euro) e da 128GB, 256GB, 512GB per la T9 (a partire da 92,99 euro), con prezzi che possono variare in base al mercato. Offrono standard elevati come classe U3, V30, A2 e Class 10, per rispondere alle esigenze di chi necessita di alta velocità sia nella lettura che nella scrittura dei dati.

L'evoluzione del portafoglio Samsung con le T7, T9 e la P9 Express aumenta la coerenza della gamma e semplifica la scelta, permettendo di identificare a colpo d'occhio la soluzione più performante: la serie T per l'affidabilità quotidiana, la serie P per la tranquillità delle capacità avanzate. Un passo avanti verso un'esperienza di archiviazione su misura per ogni profilo di utente, con la sicurezza tipica del marchio coreano.