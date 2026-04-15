Samsung rivoluziona i TV: intelligenza artificiale, Micro RGB e nuove esperienze

Samsung Electronics alza il livello dell'innovazione nel settore dei televisori presentando la nuova generazione di schermi intelligenti e connessi in occasione di Inside Samsung - The First Look Europe a Francoforte. L'azienda conferma così la propria leadership globale nel mercato dei TV, frutto di vent'anni di esperienza e costante ricerca tecnologica.

Al centro delle novità spicca la rivoluzionaria tecnologia Micro RGB, che inaugura una nuova era per la qualità dell'immagine. Grazie a LED rossi, verdi e blu controllati singolarmente, questa soluzione permette una riproduzione dei colori estremamente realistica, un contrasto superiore e livelli di luminosità mai visti finora nei prodotti consumer. Si tratta di un passo avanti fondamentale che ridefinisce il concetto stesso di display domestico.

Ma l'innovazione Samsung non si limita all'hardware. Debutta Vision AI Companion, un assistente intelligente che sfrutta il riconoscimento del linguaggio naturale per offrire una modalità di interazione più intuitiva e personale con il televisore. Queste nuove funzioni includono AI Picture Optimisation, AI Sound Controller Pro e AI Football Mode, pensate per adattare in modo automatico immagini e audio al contenuto e all'ambiente in cui si trova l'utente.

Altro punto di forza della gamma 2026 è l'evoluzione degli OLED, ora dotati di tecnologia Glare-Free sviluppata per ridurre significativamente i riflessi mantenendo intatta la qualità visiva. I nuovi modelli, come The Frame Pro e Movingstyle, dimostrano la volontà di Samsung di offrire prodotti in grado di adattarsi a ogni stile di vita e a tutti gli ambienti domestici, reinventando così il ruolo centrale del televisore in casa.

A completare il quadro troviamo nuove soluzioni audio come Music Studio 5 e 7, oltre a sistemi di sicurezza avanzati garantiti dalla piattaforma Samsung Knox. Questi elementi contribuiscono a rendere sempre più immersiva e sicura l'esperienza di smart living.

Samsung prosegue così il proprio percorso di ridefinizione dell'intrattenimento domestico, confermando una spinta costante verso la connessione intelligente e l'eccellenza tecnologica.