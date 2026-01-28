“Shrinking”, Apple TV rinnova per la quarta stagione l’amata comedy candidata agli Emmy

Apple TV ha annunciato il rinnovo anticipato per la quarta stagione di “Shrinking”, la popolare comedy che vede protagonisti Jason Segel, candidato agli Emmy, e Harrison Ford, attore pluripremiato. La notizia arriva nel giorno del debutto della terza stagione, disponibile in streaming con il primo episodio, seguito da una nuova puntata ogni mercoledì fino all’8 aprile.

Creata dai vincitori dell’Emmy Bill Lawrence, Brett Goldstein e lo stesso Segel, la serie segue le vicende del terapeuta Jimmy (interpretato da Segel) che, stanco delle convenzioni professionali, decide di dire ai clienti esattamente ciò che pensa, con conseguenze tanto comiche quanto imprevedibili. “Shrinking” esplora così il tema del cambiamento personale attraverso il delicato equilibrio tra etica, sincerità e crescita emotiva.

Oltre al cast principale — composto da Christa Miller, Jessica Williams (anch’essa candidata agli Emmy), Luke Tennie, Michael Urie (vincitore di un Critics Choice Award per la seconda stagione), Lukita Maxwell e Ted McGinley — la nuova stagione vedrà il ritorno delle guest star Brett Goldstein, Damon Wayans Jr., Wendie Malick e Cobie Smulders, oltre all’arrivo di Jeff Daniels e del pluripremiato attivista Michael J. Fox. Tra le new entry figurano anche Candice Bergen, Sherry Cola e Isabella Gomez.

La produzione di “Shrinking” è firmata da Warner Bros. Television e dalla Doozer Productions di Lawrence, con un ampio team di produttori esecutivi tra cui Neil Goldman, James Ponsoldt, Jeff Ingold, Liza Katzer, Randall Winston, Annie Mebane, Rachna Fruchbom, Brian Gallivan, Ashley Nicole Black e Bill Posley.

Considerata dalla critica “una delle commedie televisive meglio scritte”, la serie ha ottenuto numerose nomination ai Primetime Emmy e ulteriori riconoscimenti per la scrittura e le interpretazioni.

“Shrinking” rappresenta anche la terza collaborazione tra Apple, Bill Lawrence e Warner Bros. Television dopo il successo di “Ted Lasso” e “Bad Monkey”, quest’ultima recentemente rinnovata per una seconda stagione. Inoltre, la serie segna una nuova tappa della collaborazione tra Apple TV e Brett Goldstein, impegnato anche nel film originale Apple “All of You”, e prosegue il rapporto creativo con Segel, protagonista e co-sceneggiatore del prossimo film Apple Original “Sponsor”.

Dal debutto nel 2019, Apple TV si è affermata come piattaforma di riferimento per la qualità dei suoi contenuti originali, conquistando ad oggi 688 vittorie e 3.230 nomination ai principali premi internazionali, tra cui l’Oscar per il miglior film a “CODA” e gli Emmy ottenuti da “Ted Lasso”. Con il rinnovo di “Shrinking”, Apple TV continua a investire in produzioni che combinano profondità emotiva e comicità intelligente, confermando il proprio impegno nel proporre al pubblico serie capaci di distinguersi nel panorama televisivo contemporaneo.