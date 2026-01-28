Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

“Shrinking”, Apple TV rinnova per la quarta stagione l’amata comedy candidata agli Emmy

Published

Apple TV ha annunciato il rinnovo anticipato per la quarta stagione di “Shrinking”, la popolare comedy che vede protagonisti Jason Segel, candidato agli Emmy, e Harrison Ford, attore pluripremiato. La notizia arriva nel giorno del debutto della terza stagione, disponibile in streaming con il primo episodio, seguito da una nuova puntata ogni mercoledì fino all’8 aprile.

Creata dai vincitori dell’Emmy Bill Lawrence, Brett Goldstein e lo stesso Segel, la serie segue le vicende del terapeuta Jimmy (interpretato da Segel) che, stanco delle convenzioni professionali, decide di dire ai clienti esattamente ciò che pensa, con conseguenze tanto comiche quanto imprevedibili. “Shrinking” esplora così il tema del cambiamento personale attraverso il delicato equilibrio tra etica, sincerità e crescita emotiva.

Oltre al cast principale — composto da Christa Miller, Jessica Williams (anch’essa candidata agli Emmy), Luke Tennie, Michael Urie (vincitore di un Critics Choice Award per la seconda stagione), Lukita Maxwell e Ted McGinley — la nuova stagione vedrà il ritorno delle guest star Brett Goldstein, Damon Wayans Jr., Wendie Malick e Cobie Smulders, oltre all’arrivo di Jeff Daniels e del pluripremiato attivista Michael J. Fox. Tra le new entry figurano anche Candice Bergen, Sherry Cola e Isabella Gomez.

La produzione di “Shrinking” è firmata da Warner Bros. Television e dalla Doozer Productions di Lawrence, con un ampio team di produttori esecutivi tra cui Neil Goldman, James Ponsoldt, Jeff Ingold, Liza Katzer, Randall Winston, Annie Mebane, Rachna Fruchbom, Brian Gallivan, Ashley Nicole Black e Bill Posley.

Considerata dalla critica “una delle commedie televisive meglio scritte”, la serie ha ottenuto numerose nomination ai Primetime Emmy e ulteriori riconoscimenti per la scrittura e le interpretazioni.

“Shrinking” rappresenta anche la terza collaborazione tra Apple, Bill Lawrence e Warner Bros. Television dopo il successo di “Ted Lasso” e “Bad Monkey”, quest’ultima recentemente rinnovata per una seconda stagione. Inoltre, la serie segna una nuova tappa della collaborazione tra Apple TV e Brett Goldstein, impegnato anche nel film originale Apple “All of You”, e prosegue il rapporto creativo con Segel, protagonista e co-sceneggiatore del prossimo film Apple Original “Sponsor”.

Dal debutto nel 2019, Apple TV si è affermata come piattaforma di riferimento per la qualità dei suoi contenuti originali, conquistando ad oggi 688 vittorie e 3.230 nomination ai principali premi internazionali, tra cui l’Oscar per il miglior film a “CODA” e gli Emmy ottenuti da “Ted Lasso”. Con il rinnovo di “Shrinking”, Apple TV continua a investire in produzioni che combinano profondità emotiva e comicità intelligente, confermando il proprio impegno nel proporre al pubblico serie capaci di distinguersi nel panorama televisivo contemporaneo.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Spettacolo

GEOLIER: annuncia “PHANTOM” feat. 50 CENT

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Spettacolo

MasterChef Italia accende il 2026 all’insegna della sostenibilità: arrivano le Green Mystery Box

Motori

Lancia celebra il passaggio della Fiamma Olimpica nello Stabilimento di Melfi

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Spettacolo

Tiromancino tornano con “Quando meno me lo aspetto”: nuovo album e tour teatrale

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Motori

XPENG G9 MY26: nuovo record europeo di ricarica a 453 kW

Tecnologia

Samsung anticipa il futuro: nuova gamma audio e Google Foto sui TV AI per il 2026

Tecnologia

LG svela UltraGear evo: la nuova frontiera dei monitor gaming ad alta risoluzione

Spettacolo

Clementino conquista Napoli: il “Grande Anima Live Tour 2025” si chiude in trionfo

Tecnologia

LG Gallery TV porta l’arte in salotto: debutto ufficiale al CES 2026

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Tecnologia

Twinkly: la luce che interpreta lo stile e il mood della casa

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Società

Flavio Briatore ospite domani a “Realpolitik”: economia, politica e Olimpiadi invernali

Motori

Renault Group continua a investire in un modello industriale più sostenibile e circolare

Spettacolo

“Shrinking”, Apple TV rinnova per la quarta stagione l’amata comedy candidata agli Emmy

Tecnologia

Novità nella Ricerca Google: esperienza fluida tra AI Overview e AI Mode da mobile

Spettacolo

È disponibile in radio e in digitale “SLALOM”, il nuovo brano del giovanissimo talento LUK3

Spettacolo

Gli Aerosmith celebrano 50 anni del debutto con “Aerosmith (Legendary Edition)”

Spettacolo

Giorgia Malerba torna con “5 Minuti”: un viaggio tra scelte, nostalgia e consapevolezza

Motori

Yamaha WR125R: l’anima offroad incontra lo stile anni ’90 al MBE 2026

Motori

Dacia rinnova la Sandero: il restyling della vettura straniera più venduta in Italia

Spettacolo

KID GAMMA: ci porta in un viaggio nel suo “MERIDIONE PARADISO”

Spettacolo

“Le Iene presentano: Inside – Il Belpaese”: un viaggio tra trent’anni di Italia

Spettacolo

“Juventus. Primo amore”: al cinema il documentario che celebra il decennio d’oro bianconero

Spettacolo

Halsey torna in Italia: unica data a Milano il 24 giugno 2026

Spettacolo

UMBERTO TOZZI: al via il 5 marzo da Eboli (Salerno) “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL SHOW”

Società

Giocattoli e prima infanzia: collezionabili, licenze e sicurezza guidano la ripresa

Tecnologia

Samsung presenta Galaxy Z Flip7 Olympic Edition: tecnologia e stile per gli atleti di Milano Cortina 2026

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia la nuova BYD APP per una gestione intelligente dei veicoli elettrici

Spettacolo

GattoToro celebra il suo “Noncompleanno”: il nuovo singolo dal 30 gennaio e un live a Milano
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

È disponibile in radio e in digitale “SLALOM”, il nuovo brano del giovanissimo talento LUK3

Dopo l’esperienza ad Amici 24 e il successo del suo primo club tour in giro per l’Italia, LUK3 torna con un nuovo singolo carico...

2 ore ago

Spettacolo

Gli Aerosmith celebrano 50 anni del debutto con “Aerosmith (Legendary Edition)”

Cinquant’anni dopo l’uscita del loro album di debutto, gli Aerosmith annunciano il ritorno del disco che diede inizio a tutto. “Aerosmith (Legendary Edition)” sarà...

2 ore ago

Spettacolo

Giorgia Malerba torna con “5 Minuti”: un viaggio tra scelte, nostalgia e consapevolezza

È online “5 Minuti”, il nuovo singolo di Giorgia Malerba, disponibile in radio e sulle principali piattaforme digitali. Con questo brano, la giovane cantautrice...

19 ore ago

Spettacolo

KID GAMMA: ci porta in un viaggio nel suo “MERIDIONE PARADISO”

Dopo aver anticipato il progetto con il singolo Dannata Gioventù, Kid Gamma è pronto a pubblicare “Meridione Paradiso” (Ada Music Italy), l’atteso nuovo album...

19 ore ago