Sky Calcio Unplugged: il gioco torna a parlare nel nuovo videopodcast Sky Original

Alla vigilia di ogni weekend calcistico, quando il rumore mediatico si attenua e il pallone torna al centro del racconto, arriva un nuovo formato editoriale firmato Sky. “Sky Calcio Unplugged” è il videopodcast Sky Original che promette di restituire al calcio la sua voce più autentica, libera dai filtri e dalle polemiche urlate. Disponibile da venerdì 6 febbraio 2026 in formato audio e video su tutte le principali piattaforme di streaming, il progetto unisce tre firme e voci riconoscibili del giornalismo sportivo: Lisa Offside, Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi.

“Il calcio, senza filtri: notizie, analisi e fantacalcio” è il sottotitolo che racchiude l’essenza del format. Ogni episodio di *Sky Calcio Unplugged* nasce dall’idea di una conversazione informale tra tre protagonisti complementari, costruita per accompagnare gli appassionati verso il fine settimana di campionato e di coppe europee. Il tono è quello di un dialogo vero, accessibile e competente: un racconto che si concentra sulle notizie più fresche, sugli incroci internazionali e sulle chiavi di lettura tecniche e narrative che permettono di interpretare meglio ciò che accadrà in campo.

Lisa Offside firma uno spazio originale all’interno del format: i “cookie” dedicati al fantacalcio. Sono brevi finestre piene di consigli, intuizioni e suggerimenti di formazione pensati per guidare i fantallenatori tra ballottaggi e decisioni cruciali. Un elemento di leggerezza e interazione che arricchisce il tono editoriale del videopodcast, aggiungendo un ulteriore livello di coinvolgimento con il pubblico.

Il cuore del progetto, tuttavia, rimane il dibattito: una vera e propria “discussione dal basso”, che cita ironicamente una delle espressioni tecniche più in voga nel calcio moderno, per indicare un momento di confronto che parte dai fondamentali del gioco. Ogni settimana, Di Marzio e Borghi accendono questo spazio con riflessioni lucide, arricchite da interventi vocali di allenatori e addetti ai lavori – i cosiddetti “vocal coach” – che portano dentro la puntata l’esperienza diretta del campo.

Con Sky Calcio Unplugged, l’universo Sky Sport continua a sperimentare nuovi linguaggi digitali attraverso la Content Factory, il laboratorio creativo dedicato ai format digital-first. L’obiettivo è chiaro: proporre prodotti nativi per le piattaforme online capaci di unire informazione, analisi e intrattenimento in un’unica narrazione moderna e riconoscibile.

Il progetto rappresenta una riflessione metanarrativa sul calcio contemporaneo e sul modo di raccontarlo. In un tempo in cui il dibattito sportivo è spesso dominato dal volume delle polemiche, Sky Calcio Unplugged sceglie deliberatamente di scollegarsi dal chiasso per ritrovare un suono più autentico: quello del pallone e delle idee.

Con questo nuovo videopodcast, Sky invita il pubblico a disconnettersi dal rumore di fondo e a ritrovare il piacere di ascoltare il calcio nella sua essenza più pura: il racconto del gioco, fatto di visione, analisi e passione condivisa.