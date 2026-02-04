Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Sky Calcio Unplugged: il gioco torna a parlare nel nuovo videopodcast Sky Original

Published

Alla vigilia di ogni weekend calcistico, quando il rumore mediatico si attenua e il pallone torna al centro del racconto, arriva un nuovo formato editoriale firmato Sky. “Sky Calcio Unplugged” è il videopodcast Sky Original che promette di restituire al calcio la sua voce più autentica, libera dai filtri e dalle polemiche urlate. Disponibile da venerdì 6 febbraio 2026 in formato audio e video su tutte le principali piattaforme di streaming, il progetto unisce tre firme e voci riconoscibili del giornalismo sportivo: Lisa Offside, Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi.

“Il calcio, senza filtri: notizie, analisi e fantacalcio” è il sottotitolo che racchiude l’essenza del format. Ogni episodio di *Sky Calcio Unplugged* nasce dall’idea di una conversazione informale tra tre protagonisti complementari, costruita per accompagnare gli appassionati verso il fine settimana di campionato e di coppe europee. Il tono è quello di un dialogo vero, accessibile e competente: un racconto che si concentra sulle notizie più fresche, sugli incroci internazionali e sulle chiavi di lettura tecniche e narrative che permettono di interpretare meglio ciò che accadrà in campo.

Lisa Offside firma uno spazio originale all’interno del format: i “cookie” dedicati al fantacalcio. Sono brevi finestre piene di consigli, intuizioni e suggerimenti di formazione pensati per guidare i fantallenatori tra ballottaggi e decisioni cruciali. Un elemento di leggerezza e interazione che arricchisce il tono editoriale del videopodcast, aggiungendo un ulteriore livello di coinvolgimento con il pubblico.

Il cuore del progetto, tuttavia, rimane il dibattito: una vera e propria “discussione dal basso”, che cita ironicamente una delle espressioni tecniche più in voga nel calcio moderno, per indicare un momento di confronto che parte dai fondamentali del gioco. Ogni settimana, Di Marzio e Borghi accendono questo spazio con riflessioni lucide, arricchite da interventi vocali di allenatori e addetti ai lavori – i cosiddetti “vocal coach” – che portano dentro la puntata l’esperienza diretta del campo.

Con Sky Calcio Unplugged, l’universo Sky Sport continua a sperimentare nuovi linguaggi digitali attraverso la Content Factory, il laboratorio creativo dedicato ai format digital-first. L’obiettivo è chiaro: proporre prodotti nativi per le piattaforme online capaci di unire informazione, analisi e intrattenimento in un’unica narrazione moderna e riconoscibile.

Il progetto rappresenta una riflessione metanarrativa sul calcio contemporaneo e sul modo di raccontarlo. In un tempo in cui il dibattito sportivo è spesso dominato dal volume delle polemiche, Sky Calcio Unplugged sceglie deliberatamente di scollegarsi dal chiasso per ritrovare un suono più autentico: quello del pallone e delle idee.

Con questo nuovo videopodcast, Sky invita il pubblico a disconnettersi dal rumore di fondo e a ritrovare il piacere di ascoltare il calcio nella sua essenza più pura: il racconto del gioco, fatto di visione, analisi e passione condivisa.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Società

Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattito

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Spettacolo

ËGO: annuncia oggi “VERMI”, il suo nuovo album fuori ovunque il 13 febbraio

Motori

Lancia al Racing Meeting 2026: competizione, heritage e futuro sportivo

Spettacolo

Sky Calcio Unplugged: il gioco torna a parlare nel nuovo videopodcast Sky Original

Motori

Dacia Bigster: il SUV robusto pensato per l’avventura senza limiti

Spettacolo

MasterChef Italia, un viaggio tra culture e sapori: la competizione sbarca in Norvegia

Sport

Samsung porta l’innovazione Galaxy AI ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026

Motori

Kimi Antonelli e la nuova Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: potenza e stile per la nuova stagione

Tecnologia

Suunto celebra 90 anni di avventura e innovazione con una Limited Edition del Vertical 2

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Società

Il Premio Strega festeggia 80 anni: una celebrazione tra storia, cultura e innovazione

Motori

Jaecoo 7 e la sua filosofia super hybrid

Motori

McLaren celebra la doppia vittoria in F1 con la Artura Spider MCL39 Championship Edition

Spettacolo

Apple TV svela la lineup 2026: tra grandi ritorni, nuovi titoli originali e Formula 1 in diretta

Motori

Citroën rinnova il suo impegno contro il bullismo con AMI e il progetto Gëneration Ami

Motori

Gennaio in crescita per Opel in Italia: vendite in aumento e successo per la Super Rottamazione

Spettacolo

Peugeot rinnova la partnership con l’Accademia César e celebra il cinema francese

Spettacolo

Birthh annuncia “Senza Fiato”: il primo album interamente in italiano

Sport

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 accende Como: sport, musica e solidarietà
Myplant & Garden

Società

Myplant & Garden 2026: 60.000 metri quadri, quattro padiglioni a Rho

Tecnologia

Samsung lancia il nuovo Color E-Paper da 13 pollici realizzato in bio-resina di fitoplancton
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

ËGO: annuncia oggi “VERMI”, il suo nuovo album fuori ovunque il 13 febbraio

Quando la musica diventa confessione e la vulnerabilità prende forma in suoni, nasce un progetto come “VERMI”, il nuovo album di Ëgo, disponibile ovunque...

2 ore ago

Spettacolo

MasterChef Italia, un viaggio tra culture e sapori: la competizione sbarca in Norvegia

La gara di MasterChef Italia entra sempre più nel vivo, con soltanto nove aspiranti chef ancora in corsa verso il titolo. La puntata in...

3 ore ago

Spettacolo

Apple TV svela la lineup 2026: tra grandi ritorni, nuovi titoli originali e Formula 1 in diretta

Apple ha presentato a Los Angeles la sua imperdibile lineup 2026 per Apple TV, una programmazione che promette di consolidare la piattaforma come uno...

7 ore ago

Spettacolo

Peugeot rinnova la partnership con l’Accademia César e celebra il cinema francese

Peugeot conferma ancora una volta il suo profondo legame con il mondo del cinema, annunciando il rinnovo della collaborazione con l’Accademia César in occasione...

7 ore ago