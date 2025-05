SKY presenta REAL MADRID: la docuserie su una delle squadre di calcio più forti del mondo

Una nuova docuserie imperdibile è in arrivo su Sky Documentaries, consacrata a una delle squadre di calcio più emblematiche di tutti i tempi: il Real Madrid. Intitolata semplicemente “Real Madrid”, questa serie si compone di sei episodi che saranno disponibili in esclusiva in italiano, in streaming su NOW e on demand. La première è fissata per mercoledì 21 maggio alle 21.15.

La serie offre uno sguardo intimo e dettagliato sulla stagione 2023-24 del club spagnolo, un capitolo fondamentale dopo un decennio che ha visto il Real Madrid consolidarsi come una leggenda del calcio mondiale. Dopo aver conquistato sei Champions League in dieci anni, la squadra ha dovuto affrontare sfide impreviste a causa degli infortuni di quattro giocatori chiave, mettendo a rischio il suo assetto vincente.

La docuserie non si limita alle vicende in campo, ma punta i riflettori sulle nuove stelle della squadra: Bellingham, Vinicius e Modrić, offrendo un ritratto personale e umano dei protagonisti. Questa affascinante narrazione permette di seguire da vicino l’evoluzione di un club che aspira a scrivere un nuovo capitolo d’oro nella storia del calcio.

“Real Madrid” su Sky Documentaries si presenta come un appuntamento irrinunciabile per ogni appassionato di calcio e per tutti coloro che desiderano scoprire il dietro le quinte di una squadra che, nel bene o nel male, ha lasciato un segno indelebile nel panorama sportivo internazionale.