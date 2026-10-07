Spotify porta gli audiolibri in oltre 180 Paesi: debutto ufficiale in Italia

Spotify compie un importante passo avanti nel mondo dell'intrattenimento digitale annunciando l'espansione globale degli audiolibri, disponibile ora anche in Italia. La piattaforma porterà questa novità in più di 180 Paesi entro la fine del 2026, raggiungendo oltre 750 milioni di persone e trasformandosi sempre più in una vera casa dell'audio e della cultura. Gli utenti avranno così accesso a oltre 350.000 titoli in più di 120 lingue, di cui oltre 14.000 in lingua italiana, comprendendo bestseller, opere di nicchia e grandi classici della letteratura.

Questa crescita è resa possibile grazie a collaborazioni con importanti editori italiani come Gruppo Mondadori, Giunti Editore, Emons Audio, il Narratore audiolibri, Fazi Editore, L'Orma editore, Marcos y Marcos, Area51 Publishing e Giuntina, una rete destinata ad ampliarsi ulteriormente nei prossimi mesi.

La scelta di Spotify di mantenere partner non esclusivi valorizza un ecosistema aperto e amplia le opportunità sia per gli autori che per gli ascoltatori. I libri cambiano il modo in cui vediamo il mondo e le persone. Per molte di loro, gli audiolibri rappresentano il modo in cui poter accedere alla lettura: durante gli spostamenti, mentre si fa una passeggiata o alla fine di una lunga giornata, afferma Owen Smith, VP of Audiobooks di Spotify. Portare gli audiolibri in oltre 180 mercati significa che milioni di persone in più potranno farlo, e autori ed editori potranno raggiungere un pubblico che non avevano mai potuto raggiungere prima.

Dall'inizio dell'investimento tre anni fa, l'integrazione degli audiolibri ha mostrato una rapida crescita: tra settembre 2025 e settembre 2026, gli ascoltatori mensili sono aumentati di quasi il 40%, mentre le ore totali d'ascolto hanno segnato un incremento del 30%.

Tutti gli appassionati potranno ora usufruire di un servizio ancora più ricco: Spotify integra la funzionalità "Trova la pagina", pensata per unire la lettura tradizionale e quella audio senza interruzioni. Si può iniziare a leggere un libro, interrompersi e, scansionando il barcode ISBN e i numeri di pagina, tornare esattamente al punto nella versione audio, con supporto già per più di 30 lingue.

L'offerta si diversifica per adattarsi alle esigenze degli utenti: con gli Audiolibri in Premium ogni abbonato idoneo dispone mensilmente di 12 ore di ascolto incluse nell'abbonamento, mentre chi desidera ore aggiuntive può scegliere Audiobooks+, l'abbonamento integrativo. È inoltre possibile acquistare singoli titoli da conservare nella propria libreria digitale.

Grazie a questa espansione, la piattaforma consolida il suo ruolo di punto di riferimento per la fruizione di musica, podcast e ora anche audiolibri, avvicinando sempre più persone all'universo della cultura e delle storie.